Javier "Chicharito" Hernández será el capitán del equipo de la MLS en el "All Star Game"

Javier 'Chicharito' Hernández se alista para el 'All Star Game' de este miércoles ante la Liga MX, donde se ha anunciado este día que el delantero del LA Galaxy será el capitán de la plantilla de la MLS.

Hernández tendrá la oportunidad de mostrar el gran avance que esta teniendo la liga estadunidense ante la Liga MX, donde el día de mañana el será el encargado de liderar a los jugadores estrellas de su circuito.

Este será el segundo año consecutivo, la MLS y la Liga BBVA MX se medirán en el All Star Game del futbol de los Estados Unidos, con sed de revancha para los del circuito mexicano.

El delantero mexicano asegura que es algo surreal el estar liderando a la MLS como capitán ante una Liga MX donde se formo con las Chivas del Guadalajara.

"Es una situación surreal ser de México y capitán de un equipo que se medirá con los mejores futbolistas mexicanos, será una gran experiencia que afrontará con "la debida humildad", dijo el atacante del LA Galaxy.

Sobre su nombramiento como capitán, Javier Hernández se dijo muy contento de portar el gafete este miércoles con la MLS.

"se siente "muy agradecido" y "contento y feliz" de ser capitán del equipo del seleccionado de la MLS, pero insistió en no darle mayor importancia, que no "se salga de la perspectiva que merece… Todos pueden ser líderes aquí… No por ser capitán tengo más valor".

El atacante azteca valora el esfuerzo de ambas ligas de poder seguir organizando este All Star Game por segundo año consecutivo y poder juntar a lo mejor de los dos circuitos.

"Eventos como el juego All-Star hacen crecer a las dos ligas, porque ambas ligas necesitan aprender de cada una y que la competición es algo que te hace mejor", finalizo el delantero mexicano en rueda de prensa.