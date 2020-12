Javier 'Chofis' López reaparece y se defiende argumentado que estuvo en los títulos de Chivas

Guadalajara.- Luego de su nuevo y último escándalo en Chivas, el atacante Javier 'Chofis' López reapareció ahora en televisión para dar la cara por su salida del equipo y para defenderse de todos los que lo siguen atacando por su bajo rendimiento y por las tantas oportunidades que recibió con los distintos entrenadores.

TUDN logró hablar con el exatacante de Chivas para preguntarle sobre su salida y vaya que las respuestas fueron más que directas a más de uno que lo criticaron. 'La Chofis' aseguró que él se va tranquilo de haber hecho las cosas bien en el Rebaño y de haber estado en los momentos claves como los títulos del equipo en los últimos años.

"Me voy contento de acá, obviamente no me gustaría haberme ido así, pero no pasa nada, hay que ver el lado bueno. Se consiguieron muchas cosas buenas y que digan lo que digan, títulos son títulos y yo estuvo ahí, anoté varios goles y me voy tranquilo", comentó a TUDN.

Reveló que las cosas ya no estaban muy bien desde hace ya varios días cuando se le cargó la mano por lo de su fuera de forma y el que lo mandaran a otra división. Aseguró que en ese momento no estaba en su mejor versión emocionalmente y que fue algo que le afectó mucho. Pero ahora que ya no está en el equipo asegura que ya entrena mejor.

Tras el escándalo de la fiesta con Dieter Villalpando y su baja definitiva del equipo, el jugador no apareció hasta días más tarde en redes sociales mostrando su nueva faceta como futbolista sin equipo, aunque legalmente sigue perteneciendo a Chivas hasta que otro club lo compre para que el equipo lo pueda dar de baja.

Javier López estuvo en la plantilla de los títulos de Liga MX, Copa MX y Concachampions | Foto Liga MX

También aseguró que no es un adiós si no un hasta pronto, dice que no le cierra las puertas a Chivas para un futuro, le mantiene un gran cariño por lo que le dio todos esos años y con la gente que ahí trabaja, "Nunca digo que no, estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y si no, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno", finalizó.

Chivas ahora necesita encontrarle un lugar al jugador que ha sido casi totalmente vetado en la Liga MX por sus antecedentes problemáticos, incluso el Rebaño intentó pagarle a Necaxa la deuda que sostiene por la compra de otros 3 jugadores, pero al ofrecerle a López el cuadro hidrocálido dijo que no.

La opciones más factibles serían mandarlo a la MLS como se había mencionado desde su anuncio que dejaba al equipo. Pero por ahora no hay nada confirmado y puede existir algún club en México que confié una vez más en él.