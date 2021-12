Javier "Chuletita" Orozco se retira del futbol profesional

El delantero sinaloense Javier 'Chuletita' Orozco que brillo en su paso por la Liga MX con los equipos de la Maquina Celeste del Cruz Azul y Santos Laguna, anunció hoy que se retira oficialmente del futbol profesional.

El último partido que vio acción en el futbol profesional por parte del ariete mexicano fue con el Xelajú de Guatemala el pasado 19 de diciembre en Estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', durante el partido correspondiente a los Cuartos de Final de vuelta ante Municipal.

'Chuletita' Orozco no tuvo uno de sus mejores juegos para ser el último de su carrera, ya que salió expulsado al minuto 79 luego de empujar a un rival que estaba por salir de cambio. Este cayó al césped y de inmediato el conato de bronca se armó en el terreno de juego.

En su paso por al Primera División de México, el delantero inicio su carrera profesional con el Cruz Azul, de ahí paso a los equipos de Santos Laguna, Chiapas, Tiburones Rojos de Veracruz, Tampico Madero y Cancún FC.

Tras su paso por México, Javier Orozco ya no encontró acomodo en el futbol mexicano y decidió emigrar a Centroamérica en la liga de Guatemala con el Xelajú.

"Decidí venir a Guatemala porque siempre quise salir de México y ver otras culturas. Quise saber que era jugar en otro país y decidí venirme para acá porque es un país vecino, el futbol va mejorando bastante, han venido entrenadores de renombre a Guatemala y créeme que ha sido bonito. La travesía ha sido bastante buena, pero siento que ya di lo que tenía que dar como futbolista y estoy en otra etapa de mi vida personal. Tengo un hijo de cinco meses que ha llenado mi vida diferente", comentó en un podcast de 'FutVox'.

Orozco asegura que el nacimiento de su hijo lo hizo replantearse algunas cosas en sju vida y valorar aún más el tiempo con su hijo y su familia en general.

"Me decían que cuando tuviera a mis hijos iba a entender un poco más la vida y créeme me ha cambiado para bien. Verlo sonreír es lo más hermoso en mi vida y quiero ahora dedicarme a él. De manera oficial decido darle las gracias al futbol porque es algo precioso que Dios me mandó el ser futbolista. Ha sido de lo más lindo que uno como jugador pueda vivir. Estoy muy contento con esta decisión porque ahora uno mira la vida de diferente manera", agregó.

Sobre su retiro, Javier Orozco se dice tranquilo y contento de lo que mostro en su paso por el futbol profesional, pero ya es momento de ver otras cosas en la vida alejado del futbol.

"Le he dado bastante al futbol, pero el futbol me ha dado todavía mucho más para ser esta persona que soy. 17 años de carrera se dice poco, pero es momento de ver otras cosas, otros proyectos y sé que algo buen va a salir de esto.