Javier Hernández: 'Chicharito' rompió en llanto al hablar de sus hijos en entrevista (Video)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Javier 'Chicharito' Hernández se encuentra en un muy buen momento con el LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS), jugar futbol le hace bien para olvidarse de los temas personales que no ha logrado resolver, como el tema de sus hijos.

Rememorar que el delantero fue pareja de la modelo australiana, Sarah Kohan, después de haberse conocido tras participar en la Copa del Mundo Rusia 2018, en aquella competencia surgió el amor entre las dos figuras hasta formar una familia con dos lindos ángeles de nombre Noah y Nala.

Sin embargo en los últimos años hubo varios problemas entre la pareja lo cual finalizó su relación, según fuentes Javier Hernández se separó de Sarah Kohan por una infidelidad con el empresario, ingeniero y actor mexicano, Diego Dreyfus, 'Chicharito' rompió el silencio y desmintió esa información.

Mediante una entrevista para el portal 'The Ringer' el jugador de 33 años explicó que "no era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser", situación por lo que la modelo le pidió el divorcio y una manuntención al no hacerse responsable de sus niños.

En una entrevista actual con el periodista Jorge Ramos, el exjugador de Chivas abrió su corazón y explicó que el dolor más fuerte que tolera hasta la fecha es estar lejos de Noah y Nala, situación que lo hizo entrar en llanto en plena charla privada.

"Estos dos años la gente, no lo he demostrado, pero ha dicho que soy mal padre, cuando no tienen idea, porque pues no he posteado yo nada, entonces ¿Cómo van a saber que soy buen padre o no ser un muy mal padre?", comentó el jugador tras ser cuestionado.

"Yo no he querido tampoco que supieran y sepan eso, Noah y Nala son los dos seres que amo en mi vida", dijo con el corazón el futbolista que milita en los Estados Unidos. "Me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo y no queda más que sacarle jugo, aprender", mencionó Javier Hernández en un avance de la entrevista que formuló Jorge Ramos.

Por otro lado el entrevistado (Ramos) le dio vuelta al asunto y le preguntó sobre el tema de la Selección Mexiana, Hernández afirmó que le gustaría volver al combinado azteca y jugar en Catar 2022.