Javier Hernández ya no es querido en el LA Galaxy por su bajo rendimiento

Los Angeles.- Todos se ha ido para Javier Hernández, su cuota goleadora, su carisma y sus ganas de jugar. El mexicano está viviendo uno de sus peores bajones en el futbol pues en solo ha podido marcar un gol en todo lo que va del 2020 y ha dejado escapar más de una oportunidad ante el arco rival, lo que poco a poco ha colmado la paciencia de los aficionados que confiaron en él cuando fue anunciado.

Desde el pasado enero que fue presentado con el equipo se veía una imagen del jugador mucho más retadora que lo visto en Manchester United, Real Madrid, Sevilla y West Ham, eso agradó a muchos de sus nuevos seguidores quienes vieron en él el nuevo goleador del equipo pero luego de que se dio su debut solo en el primer juego causó un momento de distancia con la afición.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes de su debut fue una persona muy solicitada en medios locales para promocionar su nombre y su fichaje como jugador franquicia de la MLS, eso no agradó nada a los aficionados del Galaxy que le pedían más atención al juego. La presión que era poca creció como espuma luego de no poder marcar en los primeros dos juegos.

Las lesiones y el bajón de juego, más la pandemia han hecho que la espera de una buena actuación del jugador sea el punto de partida para la reconciliación con la afición, lamentablemente las cosas no van mejorando. Recientemente fue multado por participar en una pelea ante un rival. Los últimos juegos ha desaparecido, las oportunidades dadas por Barros Schelotto se están acabando pues el argentino corre el riesgo de irse.

Todos esos problemas han desencadenado que la afición vuelva a atacarlo diciendo que su actitud es la es un arrogante y que se siente como la estrella de la MLS cuando no es así. Además los mismo periodistas de ESPN han levantado la voz explicando que el ego de Chicharito es por considerarse a la altura de Messi y Cristiano Ronaldo.

Galaxy está teniendo una de sus peores rachas en la MLS | Foto LA Galaxy

"Me dicen que se siente Cristiano Ronaldo y Messi juntos, viene se habla solamente con un jugador con su misma nacionalidad, me imagino que debe ser Jonathan Dos Santos, con el resto no se habla los jugadores lo miran ya medio de costado porque se cree una mega estrella", comentó Diego Cora.

Sus números no son los esperados a quien llegó para suplir al sueco Zlatan Ibrahimovic, Hernández ha estado en el campo solo 652 minutos donde solo ha podido marcar un gol. Mientras que Zlatan vino y se fue y en 58 juegos marcó 53 goles lo que le mete aun más presión a su juego.

Este domingo el mexicano podría tener una nueva oportunidad de saltar al campo con el Galaxy al enfrentarse a Whitecaps. Hernández de encontrar el gol en este juego podría ser el empujón que necesite para recuperar un poco de su buen futbol.

Recientemente fue criticado por burlarse de la convocatoria de la Selección Mexicana pues Gerardo Martino no lo llamó algo que caló fuerte en él que bromeó con su no llamado, era evidente que su baja de juego es la principal razón por la que no es considerado. Ahora tendrá poco más de un mes para lograr la diferencia y ser de los importantes para la nueva gira por Europa ante Corea y Japón.