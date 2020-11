Javier Mascherano anuncia su retiro del futbol profesional

Argentina.- Luego de 18 años de carrera, Javier Mascherano dice adiós al futbol de forma oficial. Este domingo en conferencia de prensa con Estudiantes de la Plata, el 'Jefecito' dijo estar listo para iniciar su nueva vida fuera del rectángulo verde. Con 36 años de edad el multicampeón argentino deja el futbol.

El argentino llamó a conferencia de prensa en donde anunció su decisión de no continuar como futbolista profesional, " Quiero anunciar que hoy me retiro del futbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina", dijo.

"Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo", agregó.

Con esto le pone fin a una de las carreras más fructíferas del futbol argentino. Su gran paso con el Barcelona ha sido uno de sus momentos más recordados, pues junto a Lionel Messi llegaron a tener grandes plantillas con las que ganaron mucho por mucho tiempo.

�� Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

Su carrera como profesional inició en el 2003 cuando el River Plate le dio la oportunidad de debutar, con poco tiempo en el primer equipo fue cedido al Corinthians de Brasil. Luego de eso se lanzó al viejo continente con el West Ham conde se le vieron grandes cosas en el mediocampo como en la defensa, eso fue suficiente para que el Liverpool se hiciera de sus servicios, ese momento fue un parteaguas en su carrera.

Luego de su gran momento en Inglaterra fue contratado por el Barcelona donde hizo lo que quiso por muchos años con una gran camada de jugadores en especial con Lionel Messi, junto con quien tuvo buena relación en selección nacional. Su salida del Barcelona llegó años más tarde para irse el Hebei China Fortune F.C. Ese fue su último club fuera de su país hasta que llegó a Estudiantes de la Plata, donde vivió sus últimos años como futbolista.

Javier Maschesaro deja el futbol profesional | Foto: Twitter Estudiantes de la Plata

Con selección jugó 4 mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Como dato curioso, Mascherano siendo un hombre defensivo, fueron pocas las ocasiones que llegó pleno a rematar de gol, es por eso que en 18 años de carrera solo marcó 5 goles a nivel de clubes, 1 con River Plate, 2 con Liverpool, 1 con el Barcelona y su último con el Hebei China.

Además con selecciones con limite de edad en 2004 se coronó en los Juegos Olímpicos de Atenas, solo 4 años más tarde en Beijing 2008 repetía la dosis con sus segundos juegos olímpicos.