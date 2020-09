Javier 'Popotitos' Torres defenderá su título nacional ante Mario Andrade

Con poco más de un año de haberse coronado, el sinaloense Javier "Popotitos" Torres se prepara para realizar su segunda defensa del Campeonato Nacional Fecombox de peso Minimosca avalado por el Consejo Mundia de Boxeo (CMB), ante el capitalino Mario "Mayonesas" Andrade, el próximo sábado 3 de octubre, en Culiacán.

La función tendrá lugar en el gimnasio de alto rendimiento de Green Day Boxing Promotions, que dirige Jesús Agustín Bojórquez y será a puerta cerrada, debido a que todavía no existen las condiciones para que haya público en los eventos deportivos en la capital sinaloense, por la pandemia del Covid-19.

Javier Torres, quien hizo su debut profesional en 2016, expondrá el cinturón que conquistó el 12 de julio de 2019, cuando se impuso por nocaut ante Arturo Infante, en el Polideportivo Juan S. Millán del parque Revolución. El título naciona se encontraba vacante.

El "Popotitos", quien tiene como entrenador a Amado Villela, defendió el cetro el pasado 13 de diciembre de 2019, tras noquear en el tercer asalto al sonorense Ángel Guevara, en esta misma ciudad de Culiacán.

"Hay sido varios meses de espera, pero ya me siento contento y motivado porque ya está cerca la fecha de mi pelea, me he estado preparando muy bien, a conciencia, con todo, porque no quiero que el campeonato se vaya de Culiacán", dijo Javier Torres.

Asimismo el joven peleador reconoció que esta será una prueba de fuego, ya que Mario Andrade, de la Ciudad de México, es un boxeador con buena experiencia y quien ha disputó en par de ocasiones el campeonato mundial.

"La verdad es un rival duro, que es clasificado mundial, así que tengo que estar muy alerta y preparado en todos los sentidos para poder vencerlo, se que con la victoria tendría la oportunidad de ascender en el ranking mundia", comentó "Popotitos", quien en su etapa de amateur fue campeón del Torneo de Los Barrios de EL DEBATE de Culiacán.

Torres tiene récord de 13 peleas ganadas, incluyendo 10 por la vía de nocaut, a cambio de solo una derrota y actualmente se ubica en el lugar 21 en la clasiificación mundial de peso minimosca del CMB.

Para este compromiso que tiene en puerta, el pugilista culichi también está siendo apoyado por el preparador físico Jorge Guajardo.

Recientemente el campeón nacional estuvo concentrado dos semanas en la Ciudad de México, donde estuvo entrenando con Julio Colmenero, manager de Guadalupe 'Lupita' Bautista, quien en diciembre pasado derrotó a la culichi Karen Rubio, en pelea por el título mundial plata de peso mosca.

El retador Mario Andrade, de 31 años de edad, tiene 31 combates disputados en el terreno profesional y no pelea desde el 4 de octubre de 2019, cuando perdió por decisión mayoritaria ante Adrian Curiel, en Tlalpan.