Javier Tebas, presidente de LaLiga se mostró molesto por la versión del viaje del Real Madrid a Pamplona

Madrid, España.- Tal parece que las declaraciones de Zinedine Zidane, Director Técnico del Real Madrid no han caído nada bien para el presidente de LaLiga, Javier Tebas que externó su molestia con el cuadro blanco por la versión que ha circulado de obligarlos a viajar a Pamplona para un partido de la liga bajo las condiciones climáticas que para muchos fueron extremas.

Luego de que el equipo tuviera que salir de Madrid a Pamplona y jugar bajo la nieve y tener que quedar varados en la ciudad porque era imposible viajar de regreso, y las palabras de Zinedine Zidane que arremetió con la organización, ahora Javier Tebas responde muy molesto, al punto de amenazar de hablar con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid sobre la situación.

De acuerdo con Tebas, él habló con el director general del Real Madrid para ver la situación del viaje del equipo, fue el mismo viernes que aseguró tener 14 llamadas del mismo donde Tebas le sugirió que de no ver convencidos al equipo que hicieran el viaje el día siguiente, algo que respondieron con un no, según sus palabras.

"Lo que más me ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. El viernes por la tarde más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid. Yo le dije que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos que lo mejor que se podía hacer era volver a la ciudad deportiva e intentar viajar al día siguiente y me dijo que no", dijo a TVE.

Agregó que si la AENA (Gestora de vuelos de aeropuertos en España) hubiera dicho que no se podía volar, el equipo se mantiene en Madrid hasta que las cosas se arreglaran, pero que la última decisión de viajar la toma el Real Madrid.

Así se jugó el partido ante el Osasuna bajo la nieve | Foto: Twtter Real Madrid

Continuo ahora contra Zidane a quien los catalogo como los típicos entrenadores que externan sus excusas cuando les va mal en los partidos por lo que no le tomó más importancia más que eso, como un reclamo. "No sé la información que tenía (Zinedine) Zidane. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les ha ido bien en los partidos que ésta será una más", dijo Tebas.

Para finalizar su entrevista aseguró que por el momento no hablará con Florentino Pérez, pero que afirma que si está dentro de sus planes, ya que no le cayó nada bien las acusaciones que LaLiga tuvo en los últimos días de parte de sus trabajadores, como Zinane y el arquero del Real Madrid quien aseguró que fue un riesgo que hicieran el vuelo, así como jugar.

"Le llamaré porque no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás". Asimismo dejó claro que ningún equipo al día de hoy se han puesto en peligro a sus jugadores por el tema de la nieve como en Getafe donde se le pedía ayuda para movilizar a los jugadores por quedar varados en la nieve, pero este no le tomó importancia ya que solo fue un auto el que falló.

