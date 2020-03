Javier Vera, el árbitro que revoluciona la manera de ver el futbol

Javier Vera, nacido en Mazatlán, Sinaloa, un 26 de noviembre de 1981, ha sido uno de los personajes más seguidos de la región en redes sociales en los últimos meses, esto gracias a su canal en YouTube: Árbitro Cam, El ojo del árbitro.

El nazareno, arquitecto de profesión y con estudios avanzados en la licenciatura en Derecho, saltó a la fama gracias a la gran aceptación del público que ha tomado de buena manera sus videos, los cuales graba desde una cámara GoPro colocada en su cabeza.

Su trabajo

Vera logró plasmar en su contenido diversas acciones que se pueden apreciar en un partido de futbol amateur. Desde reclamos, jugadas polémicas y diversas conversaciones con los jugadores, algunas subidas de tono, todo esto parte de las emociones que genera el deporte más popular del mundo.

En esta ocasión, Javier Vera habló en exclusiva para EL DEBATE sobre cómo ha ido evolucionando en su trabajo como árbitro y cómo es que lo ha llevado a producir un contenido audiovisual en la plataforma de videos más vista del mundo, creando un canal que en menos de siete meses ya tiene más de 80 mil seguidores de diferentes partes del mundo.

Árbitro Cam nos contó cómo inició todo, y fue debido a la petición de su hijo de ocho años, quien quería subir videos a YouTube.

“Poco a poco se le pasó a él la intención y es ahí como se me ocurrió a mí utilizar la cámara dentro de los partidos, primero había observado los videos de un canal que se llama Leones de Barrios, y fue de ahí que comencé a grabar el contenido, para pasarlo a esa página, la cual toma aspectos de juegos de futbol amateur, algo que me atrapó. Después me percaté que mis videos tuvieron un gran alcance y buena aceptación, y fue ahí que decidí formar mi canal”, comentó Vera.

Fue en el mes de junio del 2019, cuando comenzó a subir videos de partidos sancionados por él a su canal de YouTube, y desde esa fecha hasta la actualidad la aceptación ha sido muy grande, a tal grado que en estos momentos Vera tiene miles de seguidores en países como Argentina, Uruguay y España, por mencionar algunos.

Inicios

Javier inició como árbitro por una circunstancia poco común, con 18 años de edad en 1999, en Villa Unión, sindicatura principal del municipio de Mazatlán. Javier se encontraba por jugar un partido junto a un grupo de amigos, en la Liga de Villa Unión, cuando de pronto se dieron cuenta que el árbitro para ese encuentro se encontraba lesionado e imposibilitado de sancionar.

Fue ahí, por la urgencia de disputar el encuentro que definía la clasificación de los equipos a la siguiente fase, que el nazareno se decidió a sancionar el encuentro, con la autorización de ambos conjuntos. Todo salió a la perfección en ese partido y Javier decidió seguir en el siguiente torneo como árbitro a petición de los delegados del torneo, aunque en ese entonces aún estaba activo como jugador en su equipo.

Para el siguiente año, el comité organizador le pidió que se decantara por una de los facetas, y ante la necesidad económica de generar sus propios ingresos para solventar los gastos de su carrera de arquitectura, decidió por el arbitraje, oficio que hasta la fecha sigue y le ha dejado grandes satisfacciones. Semanas después Francisco Ramírez, presidente del Colegio de Árbitros Mazatlán fue directamente a buscarlo hasta Villa Unión para invitarlo a unirse a su grupo de árbitros. Su primer juego en Mazatlán fue uno de Segunda Fuerza, en la vieja Unidad Benito Juárez, ante los equipos de Urías y Casa Redonda, el cual salió sin inconvenientes.

Experiencias

Vera también fue parte, por un tiempo, de la Delegación de Árbitros Profesionales Durango, donde conoció al exárbitro profesional y directivo de Concacaf, Antonio Marrufo. A lo largo de su trayectoria ha sancionado encuentros de todas las ligas municipales de Mazatlán y estatales de categoría Libre, también partidos en municipios como Culiacán y Elota.

Durante este tiempo solo ha tenido dos altercados en donde han intentado agredirlo, pero Vera cree que se necesita aplicar sanciones más enérgicas a los jugadores para erradicar por completo las agresiones a los árbitros, además, expresó que de momento tiene el proyecto de tipificar las agresiones a los árbitros como delito ante el sistema de seguridad del estado de Sinaloa, aprovechando sus conocimientos en derecho. “Acá en el llano estamos muy vulnerables, cualquier jugador se te puede acercar y te puede dar un mal golpe, incluso por la espalda.

Definitivamente, el futbol de llano es más peligroso, porque en el profesional, los jugadores saben que de eso viven y si hacen algo se van a ir sin sueldo. Alguien que le gusta el futbol no va agredir a un árbitro. Acabo de hacer una propuesta para que se lleve al pleno del estado, ya hice la propuesta para ver si hay manera de tipificarlo como delito penal, que se siga de oficio la agresión respecto a la cédula”, dijo el nazareno.

Javier comentó que su canal ha tenido un 95 o 98 por ciento de aceptación, entre el gremio futbolístico mazatleco.

Satisfacciones

Para Vera, la mayor satisfacción en este tiempo que tiene como árbitro y produciendo el contenido de su trabajo para YouTube es “el poder dar a conocer a Mazatlán a otros lados”. “Es bonito que ya en otros lugares conocen mi ciudad, saben que aquí fuimos pioneros en grabar los partidos desde la perspectiva del árbitro y que hay mucha gente que le gusta lo que hago”, comentó el mazatleco.

Javier asegura que de momento existe una crisis mundial en cuanto al arbitraje, y también cree que en Sinaloa hay jóvenes con mucho talento para llegar a los planos profesionales.

Crisis arbitral

“Hay una crisis arbitral mundial porque el futbol nos ha rebasado, cada vez es más rápido, hay una diferencia grande entre las herramientas que tiene un árbitro profesional a un amateur. Aquí en Sinaloa, en Mazatlán y Culiacán, hay árbitros que se encuentran preparándose, y ojalá puedan llegar a nivel profesional”, dijo el árbitro.

Vera confesó en exclusiva para EL DEBATE, que el partido más difícil que le tocó sancionar fue en la Cruz de Elota, donde sancionó un encuentro amistoso hace algunos años, donde había una paga muy buena, pero tuvo que sancionar un juego de apuestas, donde había gente armada en las gradas y el nazareno tuvo que sancionar solo sin banderas.Después de esto, Vera juró que no volvería a sancionar un partido fuera de Mazatlán.

El silbante comentó que gracias a su trabajo en YouTube ha podido llegar a diferentes zonas del país, en donde lo han buscado para silbar diferentes encuentros. Tengo una invitación para silbar en la Copa Gobernador en San Luis Potosí, uno de los torneos más reconocidos a nivel amateur.