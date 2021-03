Jazmín Hernández sale del Exatlon México

La recta final de Exatlón México: Héroes vs Titanes está más cerca y ahora se confirmó la salida de Jazmín Hernández, quien no continuará en la competición.

"Quiero dar las gracias a mi equipo que me estuvo respaldando, a las personas que me dieron la oportunidad de estar aquí otra vez. A la gente me gustaría decirle que den todo de ustedes, hay que dar lo mejor de nosotros, con la cara en alto", mencionó.

Al final a Hernández no le alcanzó para superar a Evelyn Guijarro, quien sobrevivió a la fase de eliminación del programa conducido por Antonio Rosique.

"Estoy triste porque me voy antes de lo que quisiera, pero entregué el alma y bueno, a todos los que nos miran, que vean todo el esfuerzo que hay. Sufrimos muchas cosas, desde lesiones y golpes, sentimentalmente, las cosas no son nada fáciles y hay que sobreponernos a todo lo que nos pasa. Luchen, luchen y luchen", sentenció.

A partir de este lunes se acabaron las competencias por equipos y cada uno de los ocho participantes tendrán que luchar por sí solos para llegar a la final y ganarla el próximo 21 de marzo.