Jean Segura acusa a la policía dominicana de robo

Seattle, Estados Unidos.- El parador en corto dominicano de los Marineros de Seattle, Jean Segura, hizo acusaciones serias contra la policía de su país por presuntamente agredirlo y tratarlo como “criminal”.

De acuerdo a un reporte que hizo Segura a través de sus redes sociales, los oficiales lo mantuvieron a punta de pistola mientras le robaban algunas de sus pertenencias personales.

El pelotero dominicano indica que un grupo de policías armados detuvieron su automóvil y lo atacaron.

El jugador de los Marineros incluso publicó una fotografía en la que se le ve sentado en la parte trasera de una camioneta, rodeado de agentes de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN, sus siglas en español).

El texto que escribió Segura indica que “DICAN me detiene, llevan rifles, me dan una paliza, me tiran al piso, me roban mis pertenencias y chocan mi auto, como si yo fuera un criminal”.

Agrega que “Hoy (me pasó) a mí, mañana, otro pelotero que sólo hace las cosas bien para su país será el siguiente. Soy un padre casado, con dos hijos, y si esos policías me dispararon, eso habría sido. Y sin embargo, la gente se queja porque nos vamos de nuestro país”.

Segura firmó en junio una extensión con los Marineros de cinco años y 70 millones de dólares, bateó para promedio de .300 con 22 bases robadas y 80 carreras anotadas en la temporada 2017, la primera con la novena Seattle.

