Jérémy Ménez no está fuera del América, afirma Herrera

Ciudad de México.- El delantero francés Jérémy Ménez no puede estar marginado del América hasta que no haya terminado la temporada, anunció hoy en conferencia de prensa el técnico del equipo, Miguel Herrera.

"No lo veo fuera hasta que no acabe el torneo, no me podré sentar y analizar qué es lo que vamos a determinar. Si queda fuera de mis planes y a quién vamos a traer", aclaró el exseleccionador mexicano la situación del jugador europeo.

El centrocampista francés regresó a la actividad la mediados de marzo después de ocho meses de ausencia por dos operaciones en la rodilla izquierda, afectada por ruptura de ligamentos.

Los jugadores del América en entrenamiento. Foto Twitter @Clubamerica

Ménez, de 31 años, llegó como uno de los fichajes estelares del fútbol mexicano, pero se perdió por lesión el Clausura 2018.

Él está trabajando, desafortunadamente cuando empezó su mejor momento se lesionó fuerte y le ha costado trabajo recuperarse

En el presente campeonato, Ménez ha jugado tres partidos y en uno fue titular, lo cual incomodó al francés, quien tuvo diferencias con Herrera, disconforme con las pocas oportunidades.

"Cualquier futbolista que no juega está molesto, constituí un equipo de 25 personas para crear competencia interna. La decisión para formar el 11 es mía, trato de equivocarme lo menos posible, tengo que ser justo con todos y los que mejor anden son los que están", explicó el entrenador.

Otro de los retos para el timonel del actual campeón de México ha sido encontrar acomodo con los elementos foráneos.

Tengo 10 extranjeros, el colombiano Nicolás Benedetti ya está fuera, solo puedo escoger nueve y ver qué es lo que más necesita el equipo. Por más palabras que le diga (a Jérémy) no lo voy a convencer, el tendrá su idea y forma de pensar

Herrera destacó que a pesar de no haber jugado las finales de copa y liga en las cuales las Águilas se coronaron, el francés debe considerarse campeón.

América, séptimo del torneo, recibe este sábado en la cancha del estadio Azteca al Santos en la penúltima fecha del Clausura 2019; el equipo está obligado a sumar de a tres para no correr riesgos de salir de la zona de clasificación.