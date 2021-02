Jerome Boateng es baja para el Bayern Munich tras enterarse de la muerte de su ex novia

Qatar.- Este miércoles Alemania se despertó con la noticia de que la modelo de 25 años Kasia Lenhardt fue encontrada sin vida en su departamento en Berlín, ante eso su ex pareja, Jerome Boateng ha solicitado permiso a su equipo para regresar a Alemania para estar presente en la investigación y resolver sus problemas personales.

A través del entrenador del Bayern Munich, Hans-Dieter Flick se dio a conocer que el jugador fue a su habitación para solicitarle el permiso de abandonar la concentración del equipo en Qatar, mismo que fue concedido y solo espera los resultados de su prueba de Covid-19 para poder entrar a Alemania pues es un requisito.

"Jerome (Boateng) ha venido a mi cuarto y me ha pedido volver a casa, evidentemente le hemos dado permiso, va hacerse una prueba de Covid-19, tiene que hacerla para volver a Alemania, y no estará disponible para este partido", dijo el entrenador en conferencia de prensa de FIFA.

De esta manera el jugador no será elegible para el partido de este jueves, donde el Bayern Munich se enfrenta los Tigres en la Final del Mundial de Clubes, si bien representará una baja importante, el entrenador alemán tiene con quien suplir su lugar. Se espera que sea en las próximas horas que llegue a Alemania para ponerse al tanto de las investigaciones.

Apenas 8 días han pasado desde su separación

La reacción del futbolista se debe a que apenas hace una semana terminaron su relación. Fue el pasado 2 de febrero cuando ambos decidieron ir por un camino diferente, su relación había iniciado hace 15 meses. De acuerdo con declaraciones de ambas partes, todo comenzó a cambiar por temas personales, donde ya no se respetaban, en el caso del futbolista la acusó de manejar su auto alcoholizada.

Mientras que ella lo acusó de infiel y mentiroso e incluso amenazó con filtrar algunas cosas del jugador, mismas que ya no podrán ser dichas por ella. De acuerdo con la policía local, el cuerpo fue encontrado en punto de las 20:30 de este martes, pero fue hasta este miércoles cuando se reveló su identidad, en las primera investigaciones se ha declarado que no se trata de un asesinato pues no hay indicios de ataque.

Kasia Lenhardt tenía 25 años de edad, era una famosa modelo en Alemania, había logrado gran popularidad en el medio por su belleza y por las marcas que habían trabajado con ella. Kasia estudiaba la carrera de administración de empresas que apenas había iniciado en 2018.

Por el momento no hay más información sobre su muerte, esta sigue y se descartará cualquier acción, aunque la línea va a que se debe a un suicidio ya que no hay pruebas de lo contrario.