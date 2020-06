Jerzy Dudek quiso golpear en la cara a Rafael Benítez

Inglaterra.- El ex portero Jerzy Dudek, contó una anécdota de cuando estaba en el mejor momento de su carrera allá por el 2005 y quiso golpear a su entonces director técnico, Rafael Benítez.

El jugador polaco militaba en el Liverpool, y se había lucido en la prórroga y tanda de penales de la final de la Champions League de ese año, pese a ser una figura importante de ese juego, el club inglés fichó a Pepe Reina ese verano, algo que molestó a Dudek.

“Le comenté a Rafa Benítez que el mundial del 2006 se acercaba y yo necesitaba jugar.” comentó el portero en entrevista para “Four Four Two”.

“Reina era un portero genial, pero el director técnico firmó a un portero justo cuando yo estaba en mi mejor momento”, señaló Dudek. Además recordó que en ese entonces tuvo un duro enfrentamiento con Benítez cuando recibió una oferta del club Köln.

“El Colonia estaba interesado en que yo formará parte de su club, pero días antes de que el mercado de fichajes se cerrará, me llamaron: ‘¿Por qué Rafael no ha querido ni siquiera hablar con nosotros?’ Me sorprendió demasiado, pensaba que todo estaba arreglado” narró.

Rafael Benítez

Fue por eso que el polaco se dirigió a hablar con su entrenador. “Al día siguiente me enfureci con él al término del entrenamiento. Me dijo: ‘Solo han pedido una cesión y eres importante para este club. Nos ofrecen 900.000 euros, ¿y si se lesiona Reina? No podemos meter a esos 900.000 euros a la cancha y ponerlo de portero”.

“Fue entonces cuando pensé en darle un golpe en la cara, ese susurro del diablo estaba rondando mi cabeza. Pensaba golpearlo para que así me dejara salir del club y jugar en el Colonia.” Declaró Dudek, que se lo pensó mejor y se calmó.

Al final, el portero polaco se quedó dos temporadas más con el Liverpool y jugó solo 12 partidos más antes de emigrar al Real Madrid, club en el que fue segundo portero durante cuatro campañas.

