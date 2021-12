Jess Park, la nueva joya del futbol femenil con el Manchester City

La jugadora del Manchester City, Jess Park, se ha convertido en la nueva joya del futbol femenil de Inglaterra, donde a su corta edad ya ha dado muestra de un gran nivel ante las mejores en la primera división.

Park dejó su huella en su debut en la liga de Ingattera al anotar un hat-trick en la goleada 10-0 de su equipo el Manchester City . Pero ella le restó importancia. "Lo hice bien", dijo después del partido, "tres goles y algunas asistencias es decente".

Antes de pasar al primer equipo menos de un año después. Admitió que no le preocupa mucho, no jugar con casi una docena de Leonas, ni conocer a su héroe de la infancia Sergio Agüero o incluso mudarse a una nueva ciudad lejos de la casa de su familia en Brough, cerca de Hull. Eso no quiere decir que sea distante o que no se vea afectada por su éxito inicial, pero solo mantiene la cabeza baja y trabaja duro.

Sin embargo, más allá de su exterior relajado, admitió que sabía que el hat-trick era algo así como un gran avance.

Jess Park luce dentro y fuera de la cancha con su belleza. Foto: Instagram Jess Park

"Fue algo increíble", dice, reflexionando sobre el juego. "Fue realmente surrealista. Había tenido algunos partidos antes de eso, en los que parecía que venían goles, pero no estaban del todo allí. En el partido de Ipswich tuve la oportunidad de empezar y en cierto modo cambié a solo disfrutándolo, y obviamente la gente en la cancha también me apoyó. Después estuve realmente en la luna conmigo mismo ".

La frialdad en sus declaraciones de Jess Park, la ha definido como una jugadora muy calculadora en su juego, lo que pone a temblar a sus rivales cada ocasión que se miden ante la joven estrella inglesa.