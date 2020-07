Jessica Castañeda: Daremos mucha pelea en cada encuentro

Mazatlán. Con el ánimo a tope, Jessica Castañeda asume el cargo en el cuadro femenil de Mazatlán FC, mismo con el que aspira a hacer grandes cosas para pelear por el campeonato en el Apertura 2020 de la Liga MX Femenil.

Pese a ser el cuadro benjamín del circuito, Jessica llega con un paso adelante tras convertirse en el segundo equipo con una directora deportiva al frente de la franquicia. Antes había dirigido a Tigres.

“Sé que las expectativas son altas, la manera en que se reaccionó en redes de verdad fue algo muy bonito. Desde ese día que se anunció como tal mi incorporación no ha dejado de sonar mi celular, hay muchos mandándome mensajes muy bonitos con buenos deseos y en verdad eso me motiva mucho más”, dijo Castañeda, oriunda de Monterrey.

Feliz por el llamado

Con mucha emoción, Castañeda revivió el momento exacto en el que le ofrecieron llegar a este proyecto.

“Con esto que estamos viviendo de la pandemia, pues yo al igual que todos estaba en mi casa, entonces me llama Mario Ruiz, el director deportivo, y gracias a una recomendación de una muy buena amiga, Nelly, me dice ‘tengo esta alternativa...’ y no lo pensé, respondí, por supuesto que sí. Todo fue muy rápido, me dijo ‘sabes qué, hablamos en un par de días para organizar el viaje, lo del contrato,‘ y todo fue así de un día para otro que no me dio tiempo de despedirme de nadie, empaqué y vámonos porque el trabajo era empezarlo a la de ya”, confesó con mucha alegría.

Sobre Mazatlán FC

Respecto al cuadro de Mazatlán FC Femenil, Jessica dice que es un equipo nuevo, sin pasado, así que escribirán su propia historia.

“Tenemos un proyecto sólido con el que vamos a ver cómo iremos avanzando. Aspiramos a tener las mejores jugadoras, las más comprometidas, aquellas que tengan el corazón en lo que hacemos, que al final, la mayoría de las chavas que estamos en esto es lo que buscamos, así que yo confío en que las que ahorita son parte de Mazatlán FC Femenil, van a sudar la gota gorda y daremos mucha pelea en cada juego”, aseguró Castañeda.

Buscan mazatlecas

La directiva reveló que todavía se encuentra en la búsqueda para fichar a más jugadoras y llegar a formar un cuadro, aunque dejó claro que uno de los objetivos de su equipo es contratar a futbolistas locales para que se identifiquen, el sello de Mazatlán.

“Aún estoy amarrando chavas, no tengo algo concreto, pero esperamos traer el mejor talento, a aquellas que tengan ganas de hacer historia, de quedarse en la memoria colectiva, sin embargo, algo que es superimportante, es que queremos integrar talento local al equipo, no podemos hacer visorías por el asunto de salud”, destacó el comunicado de Mazatlán FC.

Para Castañeda la oportunidad al unirse a este proyecto, es muy grande y tiene en sus manos un programa que buscará afianzarse en la Liga MX Femenil.

“Siempre he sido de las personas que están detrás del escritorio, así que esta oportunidad es de verdad algo increíble porque sé que poco a poco cada día son más las puertas y oportunidades que se le abren a todas esas mujeres que luchan e impulsan a crecer el futbol femenil”, destacó Jessica Castañeda.

