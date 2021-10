Jessica Nigri enamora a sus seguidores mostrando una linda sesión de fotos en redes sociales.

La cosplayer Jessica Nigri se ha vuelto cada vez más popular en redes sociales gracias a sus publicaciones dejando sin habla a sus seguidores, luciendo sus atuendos de mangas o videojuegos que la han convertido en una de las cosplayers más reconocidas en Estados Unidos.

Jessica Nigri además de dedicarse al cosplay, también se ha tenido intervenciones en como actora de doblaje y también se ha convertido en una youtuber captando aún más la atención de sus fans a nivel mundial.

La estadounidense de 35 años se ha encargado de cautivar a sus seguidores gracias a sus personificaciones de diversos tipos y estilos, pero también ha llamado la atención al mostrar su espectacular figura.

En esta ocasión Nigri dejo sin habla a sus seguidores compartiendo una pequeña sesión de fotos luciendo sus mejores curvas en la que se puede apreciar su esbelta cintura, con unas prendas que dejaron ver su lindo tono de piel blanca.

“¿1, 2 o 3? ☕️ elige sabiamente ... porque los otros dos hacen que vengan por ti en la noche ��������”, escribió Jessica en la publicación donde dejo ver su figura, pero no solo su figura fue la que cautivó a sus fans pues su mirada coqueta no pudo faltan en las imágenes que alcanzaron más de 196 mil me gusta y más de mil comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Jessica Nigri en redes sociales luciendo su belleza/Foto: Instagram

Jessica Nigri se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales y qué decir del trabajo que realiza como cosplayer pues en cada oportunidad muestra un nuevo diseño enamorando también con su linda figura a sus más de 4.1 millones de seguidores con los que cuenta en instagram.

Foto de Jessica Nigri en compartida en redes sociales/Foto: Instagram