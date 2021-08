Jessica Nigri muy natural en su más reciente posteo en redes sociales

Estados Unidos.- La otra faceta de Jessica Nigri fuera del cosplay es verdaderamente increíble, la modelo de Instagram tambien sabe como ganarse los aplausos y el reconociendo de los miles de fans que la siguen en sus redes y es usando su imagen, totalmente en un ambiente natural.

La más reciente publicación de Jessica Nigri involucra más cosas el mundo natural que lo creado por ella y sus manos para los increíbles e irreverentes cosplay. La estadounidense no dudó en ponerse uno de sus mejores atuendo e irse al bosque para unas cuentas fotos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jessica Nigri no para de irradiar belleza y sabe cuando elevar la temperatura. En la imagen decidió utilizar lencería verde que hace juego con el color de la vegetación del bosque, per lo que lo hace más atractivo es que está lleno de transparencias que no deja casi nada a la imaginación.

Leer más: Edurne García sorprende en redes sociales luciendo un conjunto rosa

La postal la complementa con un par de detalles que hacen referencia al gran trabajo que hace con sus nuevos personajes, uno de ellos son las orejas en las que se van más puntiagudas de lo normal por un tema de ser un duende y unas medias altas hasta sus piernas que da un pequeño toque más de sensualidad.

Jessica Nigri en su mejor momento en el bosque | Foto: Instagram Jessica Nigri

Jessica Nigri días atrás había presentado ya la primera parte de esta sesión en donde el material era igual de bueno como el que ahora dio a conocer, la misma ropa pero con poses distintas, además de que fue el posteo en donde sus fans la trolearon como nunca al elegir una de las peores fotos como la mejor la sesión.

Para la cosplayer recibir tantos comentarios y likes de aceptación a su trabajo creando personajes o dándoles vida a los que ya son conocidos pero a su estilo es algo que agradece ya que le ayudan para seguir en el negocio en donde marcha como una de las más importantes junto a otras mujeres que no despegan el dedo del renglón.

Brenda Zambrano se muestra feliz con un gran cambio en su físico

Síguenos en