Jesús Corona arremete contra Paul Delgadillo después sus declaraciones

Ciudad de México.- Después de las declaraciones de Paul Delgadillo sobre la final del 2013 disputada por América y Cruz Azul sobre que el gol de Aquivaldo se deriva de una un falta por parte de el "maza" Rodriguez y desato muchas opiniones sobre si era legal el titulo o no.

El mismo Aquivaldo salio y respondió con un contundente mensaje, "No hay que llorar sobre la leche derramada, yo siempre digo que no fue falta porque el árbitro no la marcó. En la Final contra León no nos pitan un penalti y no salimos a dar declaraciones sobre el árbitro. Ya perdieron y nosotros ganamos", afirmó Aquivaldo para W Radio.

Con estas declaraciones tanto como Gerardo Flores y Jesús Corona hablaron pero fu este ultimo quien se mostró mas molesto desatando polémica con sus palabras.

"¡Qué poca madre de esta persona! La verdad es que algo que nos perjudicó y lo saque ahora no sé con qué sentido lo haga. Yo se lo dije en un partido donde estuvo de cuarto árbitro y me mandó expulsar"

��'Qué poca madr... de esta persona'��



Jesús Corona alzó la voz contra Paul Delgadillo tras conocer que el exsilbante aceptó que hubo falta en el primer gol de América en la final del 2013 ante Cruz Azul. ��️�� pic.twitter.com/dRRh2dCYII — MedioTiempo (@mediotiempo) September 20, 2019

Todo esto dicho en el aeropuerto después del partido de la Leagues Cup, Corona deja ver que si Delgadillo esta sacando a la luz estas declaraciones es porque no ha recibido algún tipo de arreglo que pudiera tener tras no marcar esa falta.

"No sé qué protagonismo quiera tener, es algo que nos dolió bastante y a pesar de que es consciente de lo que hizo y a mí se me hace raro que lo haya dicho hasta este momento, no sé si no le han cumplido algún trato, pero es algo que ya pasó y dimos vuelta a la página".