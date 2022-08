Jesús Corona regresó a la portería de Cruz Azul en el Clásico Joven pero de la Sub-20

México.- Este sábado se jugó el Clásico Joven entre América y Cruz Azul en varias categorías, una de ellas fue en la Sub-20 en donde se tuvo a un jugador de categoría y experiencia como Jesús Corona quien vio sus primeros minutos en el Apertura 2022 con Cruz Azul pues desde el inicio de la temporada ha estado en la banca por decisión del entrenador.

Como parte de mantener a sus porteros con actividad, Diego Aguirre mandó a Jesús Corona a la Sub-20 en donde fue titular y jugó los 90 minutos. En el partido tuvo muchas jugadas en las que fue el héroe pero no pudo con todas y aún con todo ello no pudo evitar que su marca cayera en dos ocasiones para perder el Clásico Joven 2-0.

Jesús Corona en el primer equipo no ha tenido un solo minuto, el histórico portero mexicano ahora es el tercer portero de Cruz Azul detrás de Sebastián Jurado quien se ha hecho de la titularidad y de Andrés Gudiño quien le ha ganado el camino a Corona para ser el segundo arquero. Se han jugado 10 jornadas y no ha estado en ningún partido, curiosamente no ha visto acción desde la Jornada 10 del torneo pasado.

La última vez que Corona saltó como titular aún estaba Juan Reynoso en Cruz Azul, fue en la fecha 10 del Clausura 2022 ante los Pumas, ahí la máquina ganó pero luego en un entrenamiento se lesionó la rodilla, desde entonces por su recuperación y ahora por decisión técnica ya no le ha alcanzado para volver.

El retiro ya tambien es una realidad y posibilidad para José de Jesús Corona, él mismo ha comentado que ya lo tiene contemplado, aún no tiene una fecha oficial pero podría estar mucho más cerca de lo que muchos piensan si ya no puede tener más minutos en Cruz Azul en donde confirmó que desea retirarse.