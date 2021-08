Liga MX: Jesús Gallardo no teme pelear su titularidad con Erick Aguirre

Nuevo León.- Tras su llegada de la Copa Oro hace dos semanas, el lateral izquierdo Jesús Gallardo encontró un nuevo equipo en los Rayados de los Monterrey, pues el club realizó algunas incorporaciones que lo obligarán a luchar más fuerte por la titularidad, en este caso, la llegada de Erick Aguirre proveniente de Pachuca, quién juega su misma posición.

En conferencia de prensa previo al partido contra los Tuzos, Jesús Gallardo fue preguntado si le preocupada perder la titularidad con el arribo de los nuevo refuerzos, a lo que el canterano de Pumas respondió que no, que por lo contrario, lo motiva a entrenar de mejor manera para sobresalir.

No me preocupa (perder la titularidad), sino que me ocupa más que nada trabajar en mí, cuidarme adentro y fuera de la cancha. El que decidirá quien juega será el técnico, yo me preparo cada día, trabajo al cien por ciento, mis compañeros hacen lo mismo y creo que eso viene bien para que el equipo este bien en lo colectivo", expresó.