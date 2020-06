Jesús Martínez tiene la mira puesta en Tokio 2021

Mazatlán, Sinaloa.- Obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es la meta del atleta paralímpico mazatlecos Jesús Manuel Martínez Valles.

Martínez tiene en su rico historias una medalla de Oro en los Parapanamericanos de Toronto 2015 y Plata en los Juegos de Lima 2019 en la prueba de los 400 metros.

Háblale a los lectores de tus medallas de oro y bronce de Parapanamericanos 2015 de Canadá.

"La vida está llena de muchos obstáculos, pero nosotros somos lo que al final de cuenta decidimos si los brincamos o no. Antes de correr los 400 metros, corrí los 100 metros. No había pasado mucho tiempo cuando ya estábamos en los 400 metros".

¿También estuviste en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016?

Así es, participé en los 100 y 400 metros. No fueron los resultados esperados. Por cuestiones mentales, sentí presión porque era la primera vez que estaba en unos Juegos Olímpicos y me bloquee".

"La verdad, ese evento me dejó mucho aprendizaje. No se logró el objetivo, pero son cosas que nos suelen pasar. En noviembre de 2015 fui a a un Mundial de Dhoa, iba ranqueado como el número uno y quedé en quinto lugar. Tampoco fue el resultado que esperada".

El año pasado te quedaste cerca de la medalla de oro en los 400 metros de los Paranamericanos de Lima. ¿Qué sucedió?

La semifinal estuvo buena, nos dimos un buen cierre un colombiano y un cubano, pero al final logré avanzar a la final. Gané por una milésima y sabía que iba a estar difícil. El colombiano que me ganó en la final estaba nervioso y me le acerqué y le dije que tranquilo y que disfrutara el momento".

"Al correr en los primeros 50 metros me agarró un dolor de espalda, sin embargo, empecé a pensar en la medalla de oro y entrando a los 200 metros el dolor aumentó y en los últimos 70 metros metí el spring pero no pude y quedé en segundo lugar".

Cuando subí al podio me sentí triste porque no logré el objetivo de refrendar el campeonato.

Lloré, me dolió mucho porque no la perdí así nomás, sino fue por una lesión".