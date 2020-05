Jesús Molina sueña con retirarse en Chivas

Guadalajara.- A pesar de su pasado americanista y conservar un respeto por ellos, el jugador Jesús Molina confesó en estes momento su corazón pertenece a Chivas, y tiene la ilusión de poder terminar su carrera con el equipo de Amaury Vergara.

El ahora capitán del Guadalajara confesó que nunca se imaginó jugando para el Rebaño Sagrado, sin embargo agregó que cuando se dio la oportunidad no duda ni un segundo en ponerse la camisa 'rojiblanca'.

Soy sincero, me gusta ser honesto, nunca me imaginé llegar a Chivas, nunca me pasó por la cabeza, pero cuando se me presentó la oportunidad no lo dude ni tantito. Sabía que iba a ser muy criticado por mi pasado y sabía que tenía que demostrar, enseñar. Hay gente que me critica y hay otros que me respaldan, la mayoría está conmigo, por eso me urge ser campeón y entrar en la historia del equipo", mencionó.