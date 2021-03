Jesús "Tecatito" Corona bajaría su precio hasta 20 millones de euros para jugar en un grande Europa

Portugal.- La Liga Portugués ya le queda chica y eso lo entiende el mexicano, Jesús Manuel Corona quien ha llegado a un acuerdo con el Porto para poder bajar su precio durante los meses de mayo y junio para que algún equipo grande de Europa pueda ficharlo. Esto haría que su valor ronde por los 20 millones de euros, una cifra muy baja.

Todo esto se reveló luego de que el medio portugués SIC Noticias revelara que el jugador como la directiva han llegado a un acuerdo. Pero eso no sería para el resto de su contrato pues el plan es que el jugador pueda salir a buscar una nueva oportunidad en Europa y que un club se fije en él pero la oferta solo estaría por un par de meses y luego del mercado de verano su valor volvería a ser de 30 millones de euros.

Corona ha estado en el equipo ya bastante tiempo y en ese mismo se ha ganado el respeto de toda la liga al punto de ser reconocido como uno de los mejores o el mejor jugador de la liga en más de una ocasión. Apenas la temporada pasada se hizo acreedor del reconocimiento del mejor asistidor de la liga lo que elevó su valor.

Llegó a estar hasta en 50 millones de euros pero luego de unos años y la pandemia de Covid-19 esta cayó hasta los 30 que ahora lo siguen teniendo atado. Hay que recordar que en el verano del 2020 estuvo siendo rondado por el Sevilla, incluso se habló del Chelsea pero al final su valor y no fue bien visto por otros clubes que no se podían dar el gusto de pagar.

Ahora sabe que su tiempo en la Liga de Portugal se está terminando y no por que ya no lo quieran si no que ya lo hizo todo con el Porto y es tiempo para él de buscar un nuevo lugar. Su llegada al futbol europeo fue repentino con el Twente de Holanda donde se ganó la popularidad que ahora le hacer ser uno de los mejores atacantes. Luego llegó al Porto para estar con otros mexicanos.

Por lo pronto tendrá al menos un par de meses antes de que se llegue a esa posibilidad de salir del equipo ya sea que un equipo si pague el precio total o se acepte la nueva cuenta y salga a un posible grande del futbol de Europa.