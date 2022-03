Jilissa Ann Zoltko pone a sudar a sus fans con coqueto conjunto negro de encaje

Estados Unidos.- No hay nada mejor que una sesión fotográfica recién sacada del horno de Jilissa Ann Zoltko para iniciar el fin de semana, la modelo estadounidense piensa igual por lo que no dudó en publicar una encantadora colección de sus mejores fotos desde el baño de su increíble casa. La influencer dejó a más de uno encantado, enamorado y hasta confundido al pensar si puede haber alguien con tan nivel de belleza y es que Jilissa es un total tesoro ante la vista de sus miles de fans.

Como ya es una costumbre, Jilissa Ann Zoltko decidió que las mejores prendas para modelar son los conjuntos llenos de encaje, por eso ahora usó uno que además de muy coqueto es muy elegante pues lo utilizó en color negro algo que le dio mucha más vista teniendo en cuenta que la modelo es rubia y los colore serios son una gran clave para darse a lucir como se debe y como sus fans esperan que sea.

La sesión estuvo organizada en uno de sus baños de su increíble casa, esta fue pensaba para la promoción de uno de los tantos productos que recomienda, pero aún así se convierten en fotos admiradas y muy queridas por sus fans quienes hasta olvidan que son promocionales por quedar encantados con la belleza de Jilissa Ann Zoltko, tanto por su figura, con sus atuendos y ela bella sonrisa que nunca la pierde en ninguna de sus sesiones.

En total fueron 5 fotografías en las que Jilissa Ann Zoltko modeló tanto su atuendo de dos piezas con detalles de encaje, los perfiles que manejó fueron los ideales para dimensionar lo que encantador que es pues se llevó aplausos y muchos comentarios positivos, no por nada más de 62 mil personas han dejado su like y sigue en aumento pues hay quienes apenas van descubriendo la publicación.

La modelo estadounidense se llevó las palmas con coqueta imagen | Foto: Instagram Jilissa Ann Zoltko

Jilissa Ann Zoltko es claramente la mujer perfecta para muchos de sus fans y es que admiran que además de ser una reconocida modelo con más 1.8 millones de seguidores tambien sea una mujer preparada para cualquier momento de su vida ya que estudió la carrera de derecho en la Universidad de Miami, estuvo laborando tambien en un bufete de abogados a la par del modelaje. Por si eso fuera poco tambien tiene estudios en administración de empresas lo que la hace una mujer más que preparada.

La estadounidense es el más claro ejemplo de que le belleza y el estudio no están para nada peleados, ahora es una de las abogadas más atractivas, pero de momento no ejerce como tal ya que el mundo de la moda y los reflectores le llevan mucho más tiempo, pero no deja de lado la posibilidad de poder ejercer en totalidad en algún momento.