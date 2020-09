Jimena Sánchez causa furor con fotografía usando jeans ajustados

La comunicadora de Fox Sports Jimena Sánchez aprovecha aun el confinamiento para volver a probar cosas que hace meses no lo hacia. A través de sus redes sociales compartió una fotografía donde se le ve posando con unos jeans que no utilizaba desde tiempo por lo que para el recuerdo se tomó la foto y se las regaló a sus seguidores.

"Después de 6 meses de no usar mis jeans, pensé que no iba a entrar y entre!!. Foto y a guardarlos otros meses. No te extraño jeans", fueron las palabras de la comunicadora quien la acompañó con la imagen donde se le ve de espaldas mostrando sus jeans ajustados que hacían contraste con su blusa rosa de tirantes.

Jimena Sánchez reveló que pasaron 6 meses para que usara otra vez sus jeans | Foto Instagram

En los últimos meses debido a que Fox Sports se vio en la necesidad de limitar el acceso de sus conductores para que hicieran su trabajo desde casa, Jimena Sánchez aprovechó para pasar el tiempo en Los Angeles y de paso dejar los jeans fuera de su vida por un tiempo. Se le ha visto mucho más tiempo con ropa más cómoda para estar en casa y evidentemente utilizando esos trajes de baño tan amados por sus seguidores.

Dicha publicación ya alcanzó lo 177 mil likes en solo un día, de acuerdo en los últimos días la conductora ha decidido que no se permita los comentarios en sus posteos sin saber la razón puntal del porqué. Aun así sus seguidores no dejan de demostrar su amor y admiración por la figura que representa Jimena dentro del ámbito deportivo como una influencer en redes sociales.

Su llamativo traje de baño fue la sensación en su red social | Foto Instagram

Así también compartió algunas imágenes en la playa como ya ha sido una constante pues recordemos que su estancia ha sido lejos de México. Ella y la playa han sido una misma en las últimas semanas. Su más reciente sesión se la hizo con un traje de baño animal print a la cual en reacciones también le fue muy bien superando los 100 mil likes.

Aun sin saber cuando será el día que regrese a los estudios del canal para estar más a cuadro como lo hacia antes de la pandemia, si bien se mantiene activa en distintos programas estelares hablando de la WWE. También por las tardes analiza lo mejor de la MLB, así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales principalmente en Twitter donde hablas un poco más de deportes.

