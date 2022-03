Jimena Sánchez causa sensación en los foros de televisión

Conocida por sus múltiples apariciones en la pantalla de Fox Sports Latinoamérica y Fox Deportes para los Estados Unidos, Jimena Sánchez es desde hace varios años toda una celebridad y de paso, es el sueño de cualquier aficionado a las diferentes disciplinas deportivas.

¿A quién no le gustaría compartir un fin de semana en compañía de esta belleza para disfrutar de los deportes y una botana? Jimena Sánchez, quien es la más ferviente seguidora de los Raiders de Las Vegas de la NFL, es por mucho la mujer de los sueños de sus más de 8 millones 673 mil seguidores en Instagram, donde deleita con sus sensuales fotos en las que no deja mucho a la imaginación.

“Día de concientización, de no bajar la guardia y seguir en la lucha. Hoy no celebramos, hoy agradecemos a cada mujer que nos ha abierto caminos para estar donde estamos. Y recordamos y exigimos justicia por las que ya no están”, fue la publicación que compartió el 8 de marzo, por motivo al Día Internacional de la Mujer.

Luce cada vez más sensual Instagram jimenasanchezmx

Jimena Sánchez deleitó a sus ‘followers’ con una postal en la que aparece con un vestido color púrpura entallado mientras presume sus bellas piernas torneadas.

