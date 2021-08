Jimena Sánchez cautiva a sus seguidores al mostrar sus lindas curvas.

La conductora Jimena Sánchez sigue confirmándose como una de las chicas más guapas de las redes sociales y de Fox Sports dejando ver su belleza con cada una de sus publicaciones.

Jimena Sánchez sigue ganando protagonismo en la pantalla chica con sus apariciones en Fox Sports, donde se ha consolidado como una de las conductoras más bellas dentro del mundo deportivo.

La mexicana no se cansa de cautivar a sus seguidores y tal como lo hizo hace unos días al lucir su linda figura en traje de baño mientras tomaba el sol, en esta ocasión lo volvió a hacer pero con un outfit diferente.

En esta ocasión Jimena mostro su linda figura desde el interior de su casa, portando un outfit deportivo de short y top en color piel dejando ver su linda figura para el deleite de sus seguidores.

“Lunes de video nuevo en mi canal de YouTube. Y hoy tocó hablar en el Top Ten de Only Fans. (Link en la bio)”, escribió la conductora recibiendo más de 39 mil me gusta en solo unas horas, y decenas de comentarios donde los elogios hacia su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Jimena Sánchez en redes sociales/@jimenasanchezmx

Jimena Sánchez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en la conducción deportiva cautivando a sus más de 8.4 millones de seguidores con los que cuentan en Instagram.