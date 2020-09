Jimena Sánchez comparte candentes fotos en el día de la Independencia de México

En el marco del 210 aniversario del inicio de la Independencia de México varios famosos han sido los que han compartido imágenes conviviendo en familia, solos pero siempre el orgullo mexicano por delante. Y claro Jimena Sánchez no se quiso quedar atrás y compartió una foto muy mexicana en su cuenta de Instagram y algunas otras más que no tiene nada que ver con la celebración pero aun así fueron bien recibidas por sus seguidores.

La primera y que se refiere a las festividades patrias donde se le ve con la camiseta de la Selección Mexicana y muy bien producida que hasta sus seguidores la confundieron con la socialité Kim Kardashiam a quien en días pasados ya confirmó su parecido con una llamativo reto en Tik Tok.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En solo un par de horas su publicación dejó más de 46 mil reacciones y comentarios alagando a la comunicado por su gran patriotismos y belleza, palabras desde que los mejor siempre se hace en México, hasta resaltando totalmente su belleza. "No hay duda que lo que esta echo en México esta muy bien echo. Cantidad y calidad en belleza", "Estas guapísima mi princesa Arriba México". entre muchos otros más.

Así celebró en redes el día de la Independecia Jimena Sánchez | Vía Instagram

Pero no todo quedó ahí pues en sus historias de Instagram se le vio compartiendo otras dos imágenes que fueron el bum para sus seguidores y aunque no se pueden ver los comentarios era más que evidente que estarían felices por las postales que la conductora regaló.

En ellas se ve a Jimena posando frente al espejo con un diminuto short una camiseta gris y una gorra negra, la segunda imagen pudo ser la que más reacciones logró pues se ve a la conductora posando de espaldas al espejo dejando ver su gran figura, las siguientes historias estaba relacionadas con el día de Independencia y algunos trabajos que realizó con entrevistas a luchadores, así como también subirse al tren apoyando la afición de Kanye West a las Chivas.

Así deleitó a sus seguidores en sus historias de Instagram | Vía Instagram

También ha dado una gran noticia, para todos aquellos que no tiene tiempo de verla en televisión ahora podrán escucharla en su podcast. Según una de sus recientes publicaciones la nacida en la Ciudad de México en el mes de octubre estará dando inicio a su nuevo proyecto manejando un podcast. Aseguró que es una manera diferente de estar más cercana a sus seguidores.

"Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un podcast, pero por tiempo, trabajo, miedo y flojera no me atrevía. Luego me dijeron qué hay más personas haciendo podcast que gente escuchándolos, tal vez tienen razón. Pero igual no me quiero quedar con las ganas de hacerlo y mediante el, tener una comunicación más cercana con ustedes, diferente a lo que hago en televisión", escribió.

Incursionará en el mundo del podcast a partir del mes de octubre | Vía Instagram

Con ese ahora estará presente en redes sociales como ya se conoce su trabajo en Instagram, en televisión en las emisiones de Fox Sports y en un podcast que se escuchará muy probablemente en las diferentes plataformas disponibles.