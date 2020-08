Jimena Sánchez da los buenos días con un atuendo que deja ver las curvas de su cuerpo

Jimena Sánchez la conductora de deportes más seguida en redes sociales en México siempre sabe como alegrarle el día a sus seguidores y que mejor que los buenos días para iniciar una semana más. Pues ese es el caso este día. Jimena dejó un pequeño regalo en sus redes sociales donde se le ve muy relajada disfrutando de la mañana sin olvidar enviar un saludo a su comunidad.

En su publicación tempranera se puede ver a la conductora disfrutando de lo que parece ser un café mientras posa contra la pared con un atuendo en tonalidad café que deja ver totalmente la silueta de su cuerpo y esas curvas que tanto vuelven locos a sus seguidores.

Jimena Sánchez posa para desear los buenos días | Foto Instagram Jimena Sánchez

Evidentemente al ser bastante temprano se le ve con las pantuflas que sin mucha extravagancia combina a la perfección con su ropa. En dicha publicación comparte los buenos días. Aunque en sus más recientes publicaciones ha desactivado los comentarios si se pude apreciar que el amor llega por la cantidad de likes que en solo 30 minutos rebasó los 12 mil.

Jimena es una experta de la lucha libre de los Estados Unidos en la WWE, siendo que cada fin de semana es la encargada de llevar todos los pormenores de los que sucede en los combates. Recientemente recordó que cumplió ya 5 años siendo la fuente principal del Summer Slam de la WWE en donde su más reciente evento lo cubrió desde casa ya que la pandemia le imposibilitó acudir.

Jimena Sánchez la experta en la WWE de Fox Sports | Foto tomada del Instagram de Jimena Sánchez

Así como de luchas, también es una conocedora de Beisbol de la MLB y de la NFL también sabe mucho del tema donde ya se sabe que los Raiders son su equipos favorito de toda la liga. Pero no solo conquista corazones con sus conocimientos deportivos si no que su belleza y escultural cuerpo son algunos de los plus que adornan sus redes sociales.

