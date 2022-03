Jimena Sánchez disfruta de una puesta de sol y sus fans de su belleza (Foto)

México.- No hay mal día para no ver alguna de las publicaciones de Jimena Sánchez y menos cuando la bella conductora hace todo lo posible para lucir increíble en sus fotos. Desde las más sencillas hasta las más producidas son las experiencias que comparte, ahora fue una mini sesión hecha por ella mientras disfrutó de una gran puesta de sol. En la imagen Jimena Sánchez dejó claro que pasan los años pero no por ella ya que luce espectacular y eso lo han comprobado sus seguidores.

"Sunset" fue lo que colocó Jimena Sánchez en su publicación que en español se puede traducir como puesta de sol, algo que es lo que se ve en la foto de la influencer mientras descansa sobre un sofá con evidente orientación a la ventana en donde entran algunos de los últimos rayos del sol para iluminar la bella cara de la modelo y algunas partes más de su figura.

Dichas fotos tuvieron gran aceptación por parte de sus seguidores quienes ya la esperaban pues como es una costumbre al inicio y final de la semana Jimena Sánchez siempre les da una sorpresa y esta ha sido la de esta semana, para despedirla con todo e iniciar el fin de semana con toda la actitud y de paso reafirmar su gran cariño por ella. No por nada en solo unas horas logró más de 82 mil likes y sigue en aumento, además de los cientos de comentarios que destacan totalmente la belleza de la modelo.

Jimena Sánchez deslumbra con genial postal | Foto: Instagram Jimena Sánchez

El atuendo que Jimena Sánchez utilizó fue un blusa de tirantes, muy similar a un traje de baño pero no se dio más pistas del mismo pues la foto no es completa y solo deja a la vista parte de su torso y su rostro. Aún con todo eso no se libró de sus cientos de mensajes admirando su belleza, incluso su esposo Tis Zombie se atrevió a comentar pidiendo el número de ella en un tipo de broma.

"Preciosa princesa", "Por dios Jimena que belleza", "Diosa del olimpo", "En modo relax luciendo cool Jimena Sánchez", son algunos de los mensajes de sus seguidores quienes no desaprovechan las oportunidades para recordarle lo bella que es. La modelo en los últimos días ha regalado grandes fotos utilizando prendas muy lindas, desde vestidos cortos y otros largos pero siempre resaltando de maravilla su figura, así es Jimena Sánchez y por ello la gozan mucho cada que actualiza sus redes.