Jimena Sánchez en modo diosa con hermoso vestido color naranja

México.- La moda y elegancia van de la mano cuando se habla de Jimena Sánchez quien nuevamente dio de que hablar con una presentación de un hermoso vestido color naranja que sería conocido como color chedrón. La mexicana lo lucio en sus redes donde fue la sensación por la belleza que irradiaba la conductora.

En la imagen se ve a Jimena Sánchez de frente con el vestido delineando su figura y dejando ver un poco de los tatuajes de sus brazos, así también en un detalle curioso la larga cabellera de la presentadora quedó por dentro del vestido dejando un tipo de corte diferente que la hizo lucir aun más hermosa.

Esos mismos comentarios fueron los que recibió Jimena Sánchez en la publicación, incluso muchos dieron el visto bueno a su corte de cabello para refrescar su imagen, ya que desde siempre ha presumido su larga cabellera tanto en televisión como fuera de ella. La capitalina solo dejó un corazón en su publicación el resto lo hicieron sus fans.

Incluso reveló que no se anima a cortarse el cabello de esa manera por que alguien no la deja, posiblemente sea su pareja que se enamoró de la belleza de ella así con su largo cabello y no quiere perderla. Otros comentarios se fueron a los más extremos con la comparación de la conductora con las Kardashian, hay que recordar que algo así ya había sucedido en algún momento.

Actualmente Jimena Sánchez está viviendo un gran momento en su vida y no precisamente en el tema laboral ya que como se sabe desde hace algunos meses ya un año que no está trabajando desde el set de Fox Sports pero si desde casa y aunque es algo diferente su participación ha ido de más a menos por los espacios a los que dedica tiempo.

Su pareja Tis Zombie llegó para darle esa gran compañía que necesitaba justo cuando ella se encontraba en el punto critico de la pandemia, ahora viven juntos y se le han visto muy felices, algo que la comunidad de Jimena Sánchez le agradece al rapero por tener contenta a la más bella del mundo deportivo.