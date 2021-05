Jimena Sánchez es atacada con comentarios con su increíble parecido a legión Kardashian

México.- Jimena Sánchez un tesoro mexicano y no solo por su belleza y escultural físico si no que también ha demostrado que con la preparación y las ganas de transcender todo se puede lograr. La actual Jimena Sánchez evidentemente ya no es la misma de hace algunos años y eso ha generado algunos comentarios entre sus fans donde la han llegado a comparar con la legión de las Kardashian.

En su más reciente Jimena Sánchez sesión fotográfica en donde posa de una manera increíble con un conjunto negro y unas mallas color nude con algunos relieves como una "F" sorprendió a sus seguidores, además de un peinado que en realidad dejaría pensando si se trata de una más de las Kardashian y eso han debatido sus seguidores en su publicación donde hasta comparan al novio con Kayne West.

Su fotos son totalmente cuidadas y a decir verdad si tiene un gran parecido con la socialité y es que comparten muchas facciones, además de su gran parecido en el cuerpo y algunas acciones donde le han catalogado hasta de "sangrona". Incluso alguna vez ella misma admitió que le hacían muchos comentarios sobre eso.

Jimena Sánchez hace algunos meses hizo un video con ropa y una actitud parecida a la de Kim Kardashian que es con quien la comparan y el resultado para los fans fue realmente ver a una más de las Kardashian en sus redes sociales. Aun así eso no ha hecho que caiga mal o algo parecido pero es una de las inquietudes de sus millones de seguidores.

"Por qué se quiere parecer a la Kardashian", fue la pregunta de unos de sus seguidores y luego de eso el debate comenzó llevando al punto de que ha imitado algunas cosas como haberse conseguido un novio muy parecido a la expareja de Kim. "Tanto así que hasta un novio se buscó como Kanye West", además de que la pareja Jimena Sánchez es también rapero.

Aun con todos esos comentarios la conductora se ha limitado solo a responder los que le han hecho algún mensaje lindo sobre su outfit y lo bella que se miraba, a sus haters que solo se dedican a criticar los ha ignorado. Esos ataques hicieron que la cuenta de Twitter de Jimena Sánchez fuera dada de baja por la misma Jimena ya que el acoso era muy fuerte.

La pareja se ha mantenido alejado de los comentarios de las redes y solo han disfrutado de las experiencias que han pasado juntos en estos meses y dejando pasar todo lo malo que saben que es con mala intención y se centran en pasar mejores momentos juntos.