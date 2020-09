Jimena Sánchez impresiona con su gran parecido a Kim Kardashian (Video)

La conductora de Fox Sports, Jimena Sánchez sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Tik Tok luego de que aceptara el reto de utilizar un filtro donde se comparaban rostros para encontrar una similitud con otras personas. En su caso los usuarios le pidieron que lo hiciera con el rostro de la socialité Kim Kardashian y dando como resultado un increíble parecido.

Jimena dice haber aceptado el reto con algo de dificultad pues le daba pena realizarlo por lo que se pudiera decir, aun así quiso complacer a sus fans pero lo que no esperaba es que fueran muchos buenos comentarios.

Me daba un poco de pena hacer el challenge, pero ustedes lo pidieron... ok, me sigue dando pena" escribió Jimena en su video.