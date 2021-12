Jimena Sánchez, linda junto a Papá Noel, envía un emotivo mensaje a sus followers

Ciudad de México.- La presencia de Jimena Sánchez en las redes sociales ha conseguido aumentar el sentimiento de los millones de seguidores que contempla en cada una de sus cuentas personales, espacios donde puede compartir distintas fotografías siendo ella misma, una mujer muy bella que al mismo tiempo expresa sus opiniones acerca de ciertos temas relevantes, así como de sus propios sentimientos.sobre asuntos de muy alto interés y que para ella son importantes de tocar en la mesa.

En tan solo unas horas de haber publicado una novedosa fotografía, donde se localiza sobre una banca junto a una escultura de cera de Santa Claus, la conductora deportiva de la cadena deportiva Fox Sports, estando a tono con los colores de la Navidad, lanzó un largo mensaje que provino de sus entrañas y que a la vez hace entrar en razón sobre lo que ha sucedido a lo largo de este año 2021, período donde la situación pandémica del Covid-19 ha causado miles de pérdidas, lo que hará que este cierre de año sea distinto a los demás.

Jimena leyó una carta acerca de la depresión navideña, así como es una dama muy sonriente y llena de valores también es expresiva. Sin duda, al compartir su último post que acumula un tiempo de cuatro horas a la par de que esta nota será encontrada en la sección de deportes del Debate, Sánchez trató de hacer conciencia de lo que será este último mes del 2021, invitando a la gente que disfrute los últimos días de esta anualidad para regalar abrazos y mucho amor, porque son fechas que todos merecen ser felices estando con la familia y con la gente que los rodea

"Que tengan un diciembre lleno de bendiciones, momentos con la gente que aman y deliciosa comida. Leí sobre la depresión navideña y que está relacionada en el cierre sobre sus logros y pérdidas, y vaya que este 2021 tuvimos pérdidas. Una buena idea es ayudar a alguien que sabes que está solo, dar ropa de frío que ya no uses, comprar comida para regalarle a alguien que no tiene cena en navidad, adoptar un animalito que esté en la calle, sonríe a la gente que no conoces, tu sabrás que Dios pone en tu corazón para ser de bendición a alguien solo escúchalo. Bendiciones y amor mi bandita", mencionó Jimena Sánchez.

Jimena Sánchez junto a Santa Claus

Instagram jimenasanchezmx

Con más de 8 millones y medio de followers en su cuenta oficial de la internet Jimena Sánchez es la señorita de la CDMX que mayor cantidad de fans acapara en el medio social. Su vigente fotografía en la cual estuvo recargada sobre Papá Noel ya registra un total de 40 mensajes y un aproximado valor de 1.7 millones de likes, propios a aumentar con el paso de las horas. Las imágenes de Jime sobrepasan dicha cantidad que esta vez volvería a ser idéntico al tener el domingo 05 de diciembre mucho tiempo por delante.

