Jimena Sánchez mantiene viva la euforia por la NLF y viste con prendas de sus Raiders

México.- La bella Jimena Sánchez sabe de deportes y lo ha demostrado en sus múltiples participaciones en coberturas de Series Mundiales y Super Bowl pero también le ha tocado estar del lado de la afición y no hay día que no espere el inicio de temporada de la NFL para estar viviendo la pasión que le provoca ver a sus Raiders.

Jimena Sánchez compartió en sus redes sociales hace unos días que su ropa del diario incluyen accesorios de los Raiders de Oakland por su amor desenfrenado a la franquicia de la NFL, en más de una ocasión ha dicho que son sus favoritos aun no estén dentro de los mejores peleando el Vince Lombardi o ya en su defecto el título de su división.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su más reciente fotografía se puede observar a Jimena Sánchez utilizando un leggins gris acompañado de una blusa de cuadros en tonalidades, grises y negras y el escudo de los Raiders, y como estamos aun en tiempo de Covid-19 el correcto uso de su cubrebocas también del equipo de americano. En su descripción solo dejó un "Bye" y un "(Marcos 1:35)".

Leer más: Canelo Álvarez presume tatuaje de los ojos de su pareja Fernanda Gómez en uno de sus brazos

Jimena Sánchez apoyando siempre a sus Raiders | Foto: Instagram Jimena Sánchez

La respuesta de los fans de Jimena Sánchez fue inmediata con más de 109 mil reacciones en un día. La belleza e inteligencia de la conductora la han catapultado a ser de las mujeres con más seguidores en el mundo deportivo en México con una comunicad de poco más de 8.2 millones de personas que todos los días están al pendiente de todo lo que ella comparte.

También hay que aclarar que no solo su deporte es la NFL también tiene muchos más y siempre ha dejado definido sus gustos, en la MLB no hay otro que entre en su corazón no sean los Yankees o en el caso del futbol donde su amor se pinta de rojiblanco para las Chivas, aunque pareciera que no escogiera muy bien ya que ninguno de los 3 clubes ya mencionados han sido campeones recientemente.

Leer más: Liga MX: Xolos anuncia a Robert Dante Siboldi como su nuevo entrenador

Aun así con todo y eso, Jimena Sánchez es una de las mujeres que ha entrado el mundo de la televisión y se ha ganado su lugar con conocimientos y bases para incluso tener ciertos programas en Fox Sports que le han ayudado con su desarrollo. Además del beisbol, americano y futbol también domina la lucha libre con la WWE.

Recientemente se la ha visto muy enamorada de un caballero cantante y francés con quien ya compartido algunos videos y publicaciones en sus redes sociales y con quien además prometió más información de él.