Jimena Sánchez muestra su linda figura en redes durante una caminata

La modelo y conductora Jimena Sánchez se ha convertido en una de las periodistas deportivas más conocidas y con más fans en redes sociales gracias a su belleza y su carisma, mostrando en cada oportunidad su linda figura.

Jimena Sánchez se ha convertido en una de las conductoras de Fox Sports más populares, cautivando a la audiencia no solo por su trabajo en la pantalla chica, sino también por sus publicaciones en redes sociales donde ha sorprendido a propios y extraños.

La conductora de 36 años se ha encargado de encender las redes sociales en varias ocasiones, portando outfits provocadores luciendo su espectacular figura, además también en ocasiones ha portando trajes de baño enloqueciendo a sus seguidores con sus encantos.

En esta ocasión Jimena mostró su linda figura durante una caminata, donde se le puede observar de espaldas portando unos jeans, tenis y una blusa corta mostrando su silueta entre un terreno montañoso.

Como ya es una costumbre la publicación de Sánchez no paso desapercibida y tuvo un gran impacto en redes sociales, recibiendo más de 131 mil me gusta y más de 400 comentarios donde los elogios a la guapa conductora de Lo Mejor de Fox Sports y WWE Saturday Night no se hicieron esperar.

Jimena Sánchez se ha caracterizado por compartir aspectos de su vida cotidiana y parte de su trabajo en la conducción en rede sociales, pero siempre mostrando su belleza, además se ha encargado de compartir grandes imágenes sacando su lado más sensual deleitando a sus más de 8.3 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Jimena Sánchez y el tierno beso con su gemela

