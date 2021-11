Jimena Sánchez muestra su linda figura en redes sociales desde las calles de París.

La conductora mexicana Jimena Sánchez se sigue confirmando como una de las periodistas deportivas más linda de la televisión y día a día de enamora a sus seguidores en redes sociales luciendo su belleza en cada una de sus publicaciones.

Jimena Sánchez se ha caracterizado por compartir en redes sociales aspectos de su vida cotidiana y parte de su trabajo, pero no ha dejado de lado su amor por el deporte y en cada oportunidad aprovecha para mostrar su fanatismo para sus equipos preferidos, los Yankees, Raiders y los Lakers.

La mexicana que se ha hecho de un lugar en la pantalla de Fox Sports con el programa “Lo Mejor de Fox Sports” y “WWE Saturday Night” también ha sabido consentir a sus seguidores en redes sociales para cautivar a sus fans.

En esta ocasión Jimena dejó con la boca abierta a sus seguidores al mostrar su belleza y linda figura desde las calles de París, Francia, en una serie de fotos desde el “Arco de Triunfo” portando un conjunto en color negro de pantalón y blusa entallados, mostrando su espectacular silueta.

“Baby tómame la foto cuando no pase ningún coche… después de ingos de fotos se logró ��”, escribió Sánchez en la publicación donde dejo ver su belleza y linda figura desde las calles de París, alcanzando más de 61 mil me gusta y decenas de comentarios dónde los elogios y corazón no se hicieron esperar para la periodista.

Publicación de Jimena Sánchez mostrando su belleza en redes/Foto: Instagramt

