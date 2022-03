Jimena Sánchez y el espectacular vestido morado con el que envió un emotivo mensaje

México.- Este 8 de marzo en México como en el mundo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en donde millones de ellas salieron a las calles para pedir por los derechos de más como ellas, de las que ya no están y en busca de detener la violencia que día a día las aqueja. Algunas otras mujeres decidieron hacer su labor desde su trabajo tal fue el caso de Jimena Sánchez quien en compañía de más compañeras le dieron voz y personalidad y belleza al canal este día. La conductora deportiva se hizo presente desde las redes con un emotivo mensaje en apoyo total a la causa.

Luego de mucho tiempo Jimena Sánchez se presentó al foro de Fox Sports para hacer una cobertura deportiva a la cual ya estaba acostumbrada desde su casa luego del inicio de la pandemia. La bella mujer llegó con una espectacular vestido en color morado con un significado totalmente importante en el que dejaba más que claro que su corazón estaba con cada una de las que salieron a las calles para marchar, acompañado de ella un mensaje que fue replicado por muchas de sus fans quienes le agradecieron su postura.

"Día de concientización, de no bajar la guardia y seguir en la lucha Hoy no celebramos, hoy agradecemos a cada mujer que nos ha abierto caminos para estar donde estamos. Y recordamos y exigimos justicia por las que ya no están", se lee. Jimena Sánchez es el más claro ejemplo de superación y crecimiento en un medio deportivo. Su evolución en el canal ha sido notable, desde su llegada hace muchos años como el toque "visual" hasta ahora ser parte de las expertas en muchos de los deportes ya que demostró que no solo es bella sino que tambien es inteligente y con un criterio superior para saber en donde está parada.

La bella Jimena Sánchez modelando su espectacular vestido morado | Foto: Influencer Jimena Sánchez

Aunque la foto pone a Jimena Sánchez con un vestido muy lindo que resalta su atractivo, los más de 61 mil likes y cientos de comentarios fueron más por el apoyo que por su belleza aunque más de uno de esas muestras de cariño se derivan de ello. No es un secreto que la aficionada de las Chivas de la Liga MX ha sido un ejemplo para muchas mujeres y así quiere seguir siendo vista para quienes se adentren al mundo de los medios en donde todavía no hay un camino tan sencillo para las mujeres.

Otros fans aprovecharon tambien para hacerle saber una vez que es la Kim Kardashian mexicana, Jimena Sánchez ya en más de ocasión se ha hecho esa misma comparación y por muy complicado que sea ha salido muy parecida por lo que tiene muy bien ganado ese apodo, incluso su forma de vestir y las dimensiones de su figura son algunas de las cosas con las que la comparan, y aunque no es idéntica, tampoco es algo que le moleste como para pedir que no se lo mencionen. Por ahora Jimena Sánchez aprende de todo lo que bueno y hasta en ocasiones de lo malo que sucede.