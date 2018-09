Joachim Löw confía en que Alemania pueda "reavivar el fuego"

Múnich, Alemania.- El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, confió este miércoles en que su equipo pueda "reavivar el fuego" tras la humillación del Mundial-2018, empezando ya el jueves en el duelo ante Francia en el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA.

La Mannschaft pasó de campeona del mundo en 2014 a caer en la primera fase en la cita reciente de Rusia.

“He sentido esta semana una impaciencia positiva en los jugadores. Quieren hacerlo mejor de lo que lo hicimos en el Mundial. Durante estos dos entrenamientos hemos tenido un equipo muy concentrado, sentimos un cambio en el ánimo. Pero sabemos que no podemos borrar todo, incluso aunque hagamos ahora dos buenos partidos”, explicó Löw en conferencia de prensa.

Löw también fue preguntado por Mesut Özil y su decisión de no jugar más con la selección alemana.

La cuestión de su regreso al equipo nacional no se presenta. Incluso ha anunciado su retirada y no hemos hablado desde entonces. Intentamos ahora encontrar otras soluciones, pero en todo caso su regreso no está sobre la mesa, los jugadores que han anunciado su retirada no tienen ya espacio (en la reflexión del cuerpo técnico). Ahora tenemos nuevos jugadores, debemos desarrollarnos y dar una oportunidad a los que vienen”, afirmó.