Joan Laporta presenta candidatura para retomar la presidencia del FC Barcelona

España.- El FC Barcelona todavía se mantiene sin un dirigente principal, después de la renuncia del ex presidente del equipo Josep Maria Bartomeu hace unos meses y que a la fecha varios candidatos se han postulado para encargarse de la presidencia de los culés.

Pero este día un nuevo participante presentó su decisión de querer llegar al Barça para encargarse del club español, por segunda ocasión en los últimos años. El político Joan Laporta, quien estuvo bajo la dirección en los años màgicos de los blaugranas, ha decidido entrar a la disputa por el cargo de nuevo presidente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un viejo conocido del equipo que intentará regresar al Barcelona a los lugares más altos del futbol, tanto internacional como nacional y ser considerado el "salvador culé". Vinculado a que en su presidencia de 7 años, del 2003 al 2010, especifícamente, el club barcelonista se apoderó de 12 palmarés.

Entre los que destacan sus 4 títulos de LaLiga (2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 y 2009-2010) y dos UEFAS Champions League (2005-2006 y 2008-2009) subrayando su época como la mejor en su trayectoria como presidente de un equipo de futbol profesional.

����Em presento amb grans dosis d'optimisme i amb voluntat de victòria. Farem que el Barça torni a ser admirat arreu, que l'alegria torni al barcelonisme i que junts toquem la glòria i seguim fent història! #EstimemElBarça



Suma-t’hi: https://t.co/HIZI1ctnXa pic.twitter.com/L5RrUf2oOz — Joan Laporta Estruch�� (@JoanLaportaFCB) November 30, 2020

Incluso el propio catalán, compartió en sus redes sociales un video donde recuerda los años en que el FC Barcelona festejó diversos campeonatos y la alegría que se vivio junto a su público, explicando que su escuadra es un sentimiento y que trabajaran con esfuerzo para retomar la alegría.

El Barça és un sentiment. Treballarem incansablement per retornar l’alegria als culers perquè quan parlem del Barça parlem de la seva gent. Socis i socies, seguidors i seguidores d'arreu del món amb l’esperança de viure i gaudir d’una nova etapa gloriosa. #EstimemElBarça pic.twitter.com/npocLQ5B2t — Joan Laporta Estruch�� (@JoanLaportaFCB) November 30, 2020

El Barça es un sentimiento. Trabajaremos incansablemente para devolver la alegría a los culés, porque cuando hablamos del Barça hablamos de su gente. Socios y socias, seguidores y seguidoras de todo el mundo con la esperanza de vivir y disfrutar de una nueva etapa gloriosa, expresó.

"Nadie puede dudar de que Messi quiere al equipo, No he hablado con él de estos temas, ademàs de no ser conveniente hablar sin tener facultades para decidir. Deben pasar las elecciones. Si puedo compartir que nuestra relación es de respeto y cariño, creo que con una buena propuesta, se decidirá por el Barça la decisión. Se contempla que siga, pero tenemos un plan disyuntivo", finalizó Joan Laporta.

Recordar que Laporta ya intentó regresar a la presidencia cuando fue derrotado por Josep Maria Bartomeu hace 5 años, por lo que esta será su segunda candidatura para retomar al FC Barcelona en la presidencia.