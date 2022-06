Joan Laporta "ventila" que Gerard Piqué está sufriendo mucho por Shakira

España.- Más leña al fuego es la que ha echado Joan Laporta, presidente del Futbol Club Barcelona luego de confesar algunas cosas sobre Gerard Piqué y su problema familiar con Shakira de quien desde hace unas semanas ha comenzado su divorcio luego de que supuestamente el jugador le fue infiel a la cantante colombiana. Agregó en su intento de reparar su declaración que el español es humano y lleno de sentimientos por lo que es normal que algo así le pueda afectar mucho.

Este fin de semana las portadas se las ha llevado Joan Laporta quien sorpresivamente ha decidido tocar el tema de Gerard Piqué y Shakira dejando unas declaraciones algo llamativas pues no se esperaba que se tocara el tema del cual dentro del Barcelona no había sido algo relevante en lo deportivo. Aún así el directivo dejó claro que se trata de algo normal y que el apoyo para el jugador de parte de todos en el club es innegable.

Según ha dado conocer la revista ¡Hola!, Laporta declaró en conferencia que "Piqué esta sufriendo mucho por Shakira. Tanto como lo imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, y nos ha dado mucho como equipo", dijo el directivo.

Gerard Piqué y Shakira siguen en proceso de separación | Foto: Instagram Gerard Piqué

Para querer suavizar la declaración aseguró que no deben seguir confiando en todo lo que se ve en los medios sobre la forma de ser de Gerard Piqué, lo defendió asegurando que no es como lo pintan, es un hombre son sentimiento, "Es una persona extraordinaria que está sufriendo y hay que ayudarlo", sentenció Laporta. Estas declaraciones ya han dado la vuelta al mundo dejando claro que el jugador no pasa un buen momento y lo está resintiendo con su rendimiento en el equipo.

Te recomendamos leer

La pareja se han dejado ver juntos algunas veces desde que se anunció su separación pero no hay confirmación de que pueda existir una reconciliación por lo que el proceso de su separación sigue su camino. Ambos han mantenido un perfil bajo para evitar más problemas y exponer a sus hijos. La cantante sigue en promociones de sus canciones mientras que el jugador está cerca de reportar ya con el equipo para iniciar la pretemporada con el Barcelona.