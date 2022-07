Joana Sanz responde y asegura que ella no decide por Dani Alves y su futuro

México.- En las últimas horas el nombre de Joana Sanz se hizo tendencia en redes sociales debido a que un comentario de ella respecto al futuro futbolístico de su esposo Dani Alves se salió de contexto haciendo pensar que ella era la que tenía la última palabra sobre la decisión del jugador de ir o no a Pumas y a la Liga MX. Ahora la modelo española usó sus redes sociales para dar respuesta a la polémica dejando claro que ella no tiene nada que ver con las elecciones del brasileño.

Luego de que la frase "No inventes" de Joana Sanz en un comentario de un aficionados de Pumas se hiciera viral ya que se creyó quera era la sentencia final para el caso del jugador, la misma influencer decidió replicar la noticia pero para dar su opinión asegurando que todo fue sacado de contexto y señaló a la prensa mexicana de inventar noticias sobre la toma de decisiones de su pareja.

"Periodistas que si no tienen noticia, se le inventan. Me gustaría saber por qué siempre se le achacan a las mujeres los éxito, fracasos o decisiones de los hombres", señaló en primera instancia. Luego apuntó que ella no tiene una razón para elegir en el futuro de su pareja ni de nadie. "Yo no opino en decisiones que puedan interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa no quiero que miren para mi lado", dijo la modelo.

Dani Alves tambien habló del gran movimiento que se vivió en las redes en las últimas horas y pidió que hubiera más calma ya que de su parte tampoco había noticias y que desconocía su futuro. En redes el defensor citó una noticia del mismo tema y pidió más respeto para su pareja. "No se qué pasará, solo dijo que no inventen... así que no jodan y viva México cabrones", publicó el exjugador del Barcelona.

Joana Sanz para finalizar su comentario dejó claro que sus intenciones personales son quedarse en Europa y no viajar a otros países fuera del viejo continente por lo que las noticias de que prefiere ir a Brasil o venir a México son falsas pues en España y otras ciudades en donde ha hecho brillar su nombre está más que perfecto para seguir viviendo.

"Yo nunca tendría el deseo como destino un país fuera de Europa", dijo la influencer. Además dejó claro que todo esto es por Dani Alves quien es él que debe tomar las decisiones según su metas, "Aquí no depende de lo que yo desee, depende le los objetivos que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa", finalizó.

Por ahora Dani Alves desconoce su futuro como jugador, en el caso de la oferta de Pumas las cosas se han enfriado mucho más de lo esperado por lo que no se puede asegurar que el brasileño puede llegar con los universitarios para esta temporada.