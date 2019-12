Joao Maleck no saldrá de la cárcel así lo confirma su abogado

Guadalajara.- Tras varios meses en prisión, Joao Maleck por fin sabe su destino y no es para nada alentador. Ya que la madre de la victima le negó el perdón por lo que su abogado lo ha declarado culpable y ahora buscaran una sentencia considerable para el jugador.

Javier Alberto García, quien funge como abogado del futbolista aseguró que ya trabajaran en su estrategia pero por lo pronto esperan bajar su condena lo más posible.

“En el juicio oral indudablemente va a pasar, Joao es culpable, objetivamente, pero no como dice la gente y por eso queremos irnos a un juicio para demostrar que no era el tema de la alcoholemia, que no era la velocidad, es donde las pruebas queremos equilibrar la balanza que socialmente se ha venido a opinar erróneamente”, aseguró el abogado.

“¿Qué esperamos? Va a ser una sentencia condenatoria, pero bueno, vamos a buscar que sea un juicio justo, parejo".

Joao tiene acusaciones de alcoholemia así como exceso de velocidad, si el juez determina que estas no proceden, su sentencia sería de 3 días hasta los 4 años; y si permanecen podría pasar en prisión de 4 a 8 años.

“Sí, sería hasta el siguiente año, aquí destacar que en la audiencia Junior Joao se mostró arrepentido y pidió perdón a la señora (madre de María Fernanda), a su familia, la propia mamá de Junior se puso en el lugar de la señora. Nosotros vamos a ver qué vamos a hacer, lo más seguro es que nos vayamos ya a juicio, porque difícilmente creemos que vayan a dejarlo en libertad”, declaró.

Durante la audiencia estuvo presente la madre de la fallecida Maria Fernanda Peña así como su tía quienes estuvieron muy pendientes de todo lo acontecido en el lugar.