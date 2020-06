"Joao es un crack y puede dar mucho más": Héctor Herrera

España.- El mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, destacó este miércoles que el portugués Joao Félix es un "jugadorazo" y aseguró que "puede dar mucho más", al término del partido contra Osasuna en el estadio de El Sadar, donde su equipo se impuso por 0-5 con dos goles del delantero luso.

Todos sabemos que es un jugadorazo, es un crack, que tiene mucho futuro por delante y me quedo contento por los goles que marcó y por la victoria de hoy. A mí me tocó jugar con el Oporto contra él en el Benfica y me parecía ya un jugadorazo. Un jugador súper inteligente a la hora de posicionarse en el partido. Hoy ha estado bastante bien, pero yo creo que puede dar mucho más porque sé que tiene calidad para hacerlo", aseguró en rueda de prensa telemática desde el estadio de El Sadar.