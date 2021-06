Jocelyn Urías "engaña" a sus seguidores con tremenda foto junto a su pareja

México.- La jugadora de voleibol Jocelyn Urías "engañó" a sus seguidores con tremenda foto en su cuenta de Instagram pues a primera vista se puede deducir que le habían propuesto matrimonio pero con un poco más de atención, revela que solo fue una prueba para una foto normal. Aún así la respuesta de sus amigos, fans y familiares fue positiva.

Jocelyn Urías compartió algunas imágenes a la Ciudad de México, precisamente en el Zócalo junto a su pareja quien también se dedica el deporte y curiosamente también juega voleibol. En la imagen principal se ve a Jocelyn de pie y a su novio arrodillado, como la clásica pose para proponer matrimonio pero en ningún momento se ve un anillo.

La misma Jocelyn Urías lo compartió con un mensaje, pero una vez más quedó comprobado que el texto no fue tomado en cuenta al ver una imagen que dice más que mil palabras y que hizo perder la cabeza a más de uno con la supuesta noticia, Jocelyn escribió, "Eres mi momento favorito del día" y agregó un par de tags #Enamorados y #Noespropuesta.

Entre los comentarios muchos despistados dejaron sus ganas de ir a la boda, y algunos más si captaron la "broma", "Wey no más me emocionas", "No es propuesta pero yo quiere ir a su boda", "Todavía no hay anillo pero ya lista para ser la madrina", se pueden leer, comentarios que causaron la risa para Jocelyn Urías.

No hace mucho tiempo ambos atletas festejaron su segundo aniversario juntos, mismo tiempo que han vivido al limite demostrando su amor pues el tiempo juntos al día a día es poco por sus carreras, pero cuando tienen la posibilidad de estarlo como ahora que sus disciplinas están en descanso lo aprovechan para estar el mayor tiempo posible.

