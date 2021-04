Johan Vásquez acepta acercamiento con varios equipos de Europa

El defensa de los Pumas de la UNAM, Johan Vásquez, aceptó el interés que han mostrado varios equipos del viejo continente por sus servicios, pero por el momento él y su representante solo están escuchando ofertas, el objetivo primordial para el zaguero es estar centrado en el Clausura 2021.

“Sí, la verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios e equipos, yo no estoy ansioso. No sé qué vaya a pasar terminando el torneo, no estoy pensando en eso. Yo sé que si estoy bien con Pumas, eso me va a dar eso y más . Yo estoy pensando en Pumas y los 4 partidos que quedan. Yo dejaré el alma por Pumas y quiero estar en la liguilla porque Pumas es un equipo grande y Pumas se lo merece”, aseguro Vásquez en entrevista para TV Azteca.

Vásquez es un jugador que ha dado el salto este torneo, al momentoo se mantiene como el pilar principal de la defensa de los Pumas de la UNAM en el Clausura 2021 de la Liga MX. El sonorense viene de ganar el Preolímpico de Concacaf con la Selección Mexicana Sub 23 en Jalisco.

Para el defensa central, los jugadores de Pumas no han respondido este torneo a su director técnico, ya que los malos resultados no le ha dado el respaldo al técnico.

"Creo que no lo hemos respaldado cómo se debe (a Lillini) hemos olvidado que ha sido como un padre para nosotros, que nos ha dado la oportunidad y esperemos darle una alegría en esta recta final del torneo “, expresó Johan Vásquez.

En cuanto al panorama de Europa, se ha rumorado que el Sevilla de España esta cerca del mexicano como un posible interesado en sus servicios.

Si se llegará a concretar este fichaje, Vásquez sería el tercer mexicano en vestir los colores dell Sevilla en la liga de España, ya que anteriormente la vistieron Javier Hernández y Miguel Layún.