John Herdman, DT de Canadá aseguró que fácil se hubieran llevado los 3 puntos ante México

México.- Luego del empate a 1 entre México y Canadá, el entrenador John Herdman del equipo de la hoja de maple habló con los medios y sin temor a equivocarse aseguró que con un poco más de tiempo su equipo hubiera ganado el partido ante México, ya que por momentos fueron mejores pero faltó demostrarlo con más jugadas de peligro.

"Empujamos has el minuto 90, tratamos de conseguir la victoria en el Azteca, así que estoy contento con el punto, pero al mismo tiempo creo que era la oportunidad de sacar los 3 (puntos). Creo que después recordaremos esto y pensaremos que pudimos salir con los tres puntos", dijo en rueda de prensa.

John Herdman dejó claro que luego del gol del empate Canadá fue muy superior a México pero que por ciertas circunstancias no pudieron anota el segundo, además de que su juego era tan preciso que llegó un momento donde se cansaron pero con unos cuantos cambios retomaron el rumbo y estuvieron cerca de ese gol que hubiera sido histórico para ellos.

De igual manera quedó muy satisfecho por el trabajo hecho por su equipo y por el asombro que causó a todos y es que el conjunto canadiense en los últimos partidos ha dado mucho de que hablar y ha sido por el gran trabajo que ha realizado para este proceso rumbo a Qatar y del que está muy cerca de lograr.

"Me encanta que ahora nos estén haciendo este tipo de preguntas y ahí es donde queremos estar, queríamos que la prensa lo reconociera. Queríamos los 3 puntos, probablemente lo vieron en el segundo tiempo", agregó John Herdman.

Canadá sacó el empate ante México en el Azteca | Foto: Jam Media

Con el empate de la Selección Mexicana y al victoria de Estados Unidos las cosas cambiaron en la tabla, teniendo al equipo de USA como líder con 8 puntos, mismos que tiene México pero que por diferencia de goles se queda con el segundo puesto. Abajo con 6 aparece Canadá y Panamá que con 5 sería el equipo que estaría metiéndose al repechaje.

Las Eliminatorias de Concacaf volverán este domingo con otros 4 partidos para así completar 5 jornadas y llegar a un tercio del torneo que se planea culmine para inicios del 2022 en donde posiblemente ya haya algunas selecciones que tengan ventaja rumbo al Mundial.

Los partidos de este domingo inician con el Panamá vs Estados Unidos, Jamaica vs Canadá y Costa Rica vs El Salvador, los 3 partidos en punto de las 17:00 pm, mientras que más tarde en punto de las 18:00 pm México recibe a Honduras en el Azteca.