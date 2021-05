John 'Scrappy' Ramírez busca ser el número uno de la división gallo

Culiacán.- El próximo 28 de Mayo estará de regreso en Culiacán, John “Scrappy' Ramírez, uno de los peleadores que han dado una grata sorpresa recientemente y que formará parte de la cartelera de la función “Guerrero vs Buelna" de JD Promotions.

El evento se realizará en el Polideportivo Juan S. Millán, del parque Revolución y contará con muchas sorpresas para los aficionados. Ramírez es un pugilista que va en camino a un título mundial en peso Gallo.

Con récord invicto de 4-0-0, el nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia centroamericana, vuelve a la capital sinaloense tras dejar un gran sabor de boca el pasado 30 de Abril.

“Me siento muy bien, la primera vez pensaba que sólo íbamos a tener como 100 personas y me sorprendieron, el show era más grande que lo que yo pensé, me gustó todo y esta vez que voy estoy más ansioso, sé que habrá mucha gente que me quiere ver y estoy feliz, recibí mucho amor y cariño, eso me gustó y ahora que vaya para allá vamos a trabajar, disfrutar y poner un buen show, pero esta vez será mucho mejor, se los garantizo”, mencionó Scrappy.

Este 2021 ha sido muy movido para el popular “Scrappy” Ramírez y buscará seguir cosechando triunfos en su camino hacia los planos estelares del boxeo mundial:

“Mi plan es estar ocupado, ya tengo tres peleas en un mes, ahorita soy el peleador más ocupado en el mundo y cada dos semanas tengo una pelea, vamos ganando y lo estamos logrando. No quiero sólo ser parte de esto, yo quiero dominar mi división (Gallo), ser el número uno, ir ganando en mi división y enseñarle a la gente que soy un peleador de verdad, muchos creen que todo es puro ruido pero esto es en verdad, no estamos jugando y es lo que hacemos, yo elegí esta vida y estamos aquí para ser el número uno, el tiempo vendrá y ese es el objetivo en 2021, estar ocupado y que la gente sepa que estamos aquí de verdad”, agregó.

Por último, John Ramírez le agradece al público culichi y espera el apoyo este 28 de Mayo cuando se mida ante Fernando Curiel en pelea pactada a 6 Rounds:

“Quiero agradecer a la gente de Culiacán por todo el amor que me han dado, no me imaginé que iba a ser así pero me recibieron con los brazos abiertos, ya es como mi segundo hogar, muchas gracias y le prometo a la gente que voy a dar todo lo que tenga, los espero ahí y no se lo vayan a perder porque esta vez vengo más encendido, vengo con todo y gracias por el amor y el apoyo”, finalizó.