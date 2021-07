Jonas Deichmann el "hombre récord" llega a Mazatlán

Mazatlán.- El “Hombre Récord” llegó a Mazatlán. Jonas Deichmann, un triatleta alemán de 34 años que se propuso hacer un recorrido mundial, el cual comenzó en septiembre del 2020 en su natal Munich, para después nadar 500 kilómetros por el mar Mediterráneo, luego cruzar Europa y Asia en bicicleta, hoy continúa la tercera parte de su maratón cruzando México a pie en 120 días.

Deichmann inició su aventura en suelo azteca el 10 de junio en Tijuana. Espera cumplir el reto de llegar a Cancún, una distancia de 5 mil kilómetros, en la que solo corre jalando un pequeño carrito donde transporta su casa de campaña, un saco de dormir, un poco de agua, comida y ropa.

Ayer, el hombre, que también apodan “Ultramán”, arribó a Mazatlán en un ferry desde La Paz. Fue recibido por gente de Venados de Mazatlán y medios de comunicación, para después continuar a trote rumbo al estadio Teodoro Mariscal.

Jonas Deichmann abandonó las instalaciones del ferry con paso calmado y procedió a correr por las calles mazatlecas acompañado de la mascota de Venados, “Venny”. El atleta europeo recorrió la avenida Miguel Alemán con su carrito para después llegar hasta Olas Altas, donde pudo admirar el mar “patasalada”.

Al cruzar la avenida del Mar, Deichmann fue saludado por la gente porteña que le mostraba su apoyo y lo alentaba a seguir. Así pues, llegó al Teodoro Mariscal y pudo correr las bases del campo de manera simbólica. Fue recibido por el director de Marketing y Ventas del club, Paúl Luque Wiley.

Se dice afortunado

“Llegar a acá a Mazatlán es muy diferente a lo que viví en Baja California Sur. Recorrí 400 kilómetros para cruzar y hoy estoy en la segunda parte del recorrido. Voy a subir a Durango, hasta llegar a Cancún muy pronto.

“Siempre hay sorpresas, me he encontrado con gente en mi camino y es motivante para mí, me siento vivo y lo hago para demostrar que sí se puede”, comentó.

El “Hombre Récord” también mencionó que enfrenta esta aventura para motivar a otras personas, y espera que los mexicanos lo vean como un ejemplo para luchar por alcanzar sus metas.

“Hago lo que me gusta, lo hago por la aventura. Sé que algo nuevo va a ocurrir. Me he despertado con leones, elefantes, y hoy estoy en un estadio. Siempre hay sorpresas y en México el recibimiento ha sido fenomenal. También lo hago por la gente, que sepa que sí se pueden hacer las cosas. Si quieres algo, tienes que comenzar a seguir los sueños”, señaló feliz.

Aún restan 3 mil 500 kilómetros para el aventurero, que subirá la sierra con destino a Durango, posteriormente pasará por Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, recorrido que espera realizar en 3 meses.

